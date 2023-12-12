Официально: Андрей Шевченко кандидат на пост президента УАФ

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил решение провести внеочередной XXVI Конгресс УАФ. Мероприятие состоится 25 января 2024 в Доме футбола в Киеве с началом в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.



Шевченко в качестве тренера сборной. Фото с открытых источников

В ходе конгресса будет рассматриваться повестка дня, включая один из важных пунктов — "Об избрании президента УАФ". Согласно уставу, президентом может быть избран лицо в возрасте не более 70 лет, гражданин Украины и делегат конгресса.

Кандидатура на избрание президентом УАФ предлагается любым постоянным членом УАФ и должна иметь минимальную поддержку со стороны не менее 1/3 постоянных членов УАФ, в частности, говорится в Уставе Украинской ассоциации футбола. По состоянию на 12 декабря 2023 г. администрация Украинской ассоциации футбола получила протоколы заседаний руководящих органов 14-х постоянных членов УАФ. Все они выдвинули для избрания президентом УАФ Андрея Николаевича Шевченко, говорится в сообщении.

К примеру, Киев, Запорожская, Луганская, Донецкая, Николаевская, Одесская, Житомирская, Тернопольская, а также объединение футбольных ассоциаций Крыма и Севастополя, Черкасская, Хмельницкая, Сумская, Днепропетровская и Черниговская областные ассоциации выразили поддержку кандидатуре Шевченко на пост президента УАФ.

Напомним, что цены на игроков в украинской Премьер-лиге не могут конкурировать с топовыми европейскими лигами, однако и здесь есть свои лидеры. Портал Transfermarkt обновил трансферные цены на игроков украинского чемпионата.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.



