Неоднозначные слова Новака Джоковича о войне

Сербский теннисист Новак Джокович. Фото из открытых источников

Лучший сербский теннисист Новак Джокович после победы в первом круге турнира Ролан Гаррос написал на экране камеры скандальные слова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter спортивного обозревателя Бена Ротенберга.

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Новак Джокович без особых проблем одолел американца Александара Ковачевича в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 7:6. После победы сербский теннисист подошел к камере и принялся писать свое послание.

"Косово – это сердце Сербии! Остановите насилие", — написал Джокович.

В очередной раз лучший сербский теннисист подрывает независимость Косово. Журналист Бен Ротенберг напомнил, что в прошлом Джокович уже говорил о том, что "Косово принадлежит Сербии". Это произошло сразу, как Косово провозгласило свою независимость в 2008 году.

Большинство сербов придерживается подобного мнения. В марте теннисист посетил футбольный матч в Белграде, во время которого болельщики скандировали, что "Косово – это Сербия". Тогда Джокович поднял руку и показал свое одобрение этой идее.

Напомним, что в середине мая в Косово состоялись досрочные выборы. Их бойкотировали этнические сербы, составляющие большинство в северных регионах Косово. Таким образом, явка на выборах составила менее 3,5%, а победу одержал этнический албанец. Это вызвало волну протестов в регионе и волнения между сербами и албанцами.

Косовская полиция применила слезоточивый газ и бомбы для подавления протестов. Сгорели несколько автомобилей, в том числе полицейские. 26 мая президент Сербии Александар Вучич приказал привести армию в состояние повышенной готовности и переправить ее к границе с Косово.

По состоянию на 2023 независимость Косово признала 97 стран мира из 193 членов ООН. Украина не признает государство Косово.

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