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Главная Новости Спорт спорт и государство Мужчины-трансгендеры не смогут участвовать в женских спортивных номинациях
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Мужчины-трансгендеры не смогут участвовать в женских спортивных номинациях

Университет Франклина Пирса согласился отменить свою политику участия и интеграции трансгендеров

сегодня, 19:55
Автор:

Павел Зинченко

Управление гражданских прав Министерства образования США признало дискриминационным решение Университета Франклина Пирса позволить мужчинам-трансгендерам принимать участие в спортивных соревнованиях на равне с женщинами. Об этом сообщает издание National Post.

Мужчины-трансгендеры не смогут участвовать в женских спортивных номинациях

ФОТО: Outsports

С 2015 года МОК разрешил биологическим мужчинам, которые идентифицировали себя как женщины, участвовать в женских видах спорта, если они снизят уровень тестостерона до 10 нмоль / л (наномоль на литр). Это все еще намного выше, чем диапазон женского тестостерона от 0,54 до 2,4 нмоль / л. Тестостерон является одним из факторов спортивного преимущества мужчин, хоть и не самым важным.

16 октября при разрешении иска о гражданских правах, поданного организацией "Обеспокоенные женщины за Америку" против Университета Франклина Пирса (FPU) в Нью-Гэмпшире, Управление гражданских прав Министерства образования США согласилось с тем, что политика FPU в области спорта и интеграции трансгендеров нарушает Раздел IX, который запрещает дискриминацию по признаку пола. FPU согласился "отменить свою политику участия и интеграции трансгендеров и прекратить любую практику, связанную с этим".

Виновником жалобы стал трансатлет Сиси Телфер. Телфер соревновался в беге на 400 метров с барьерами в мужской команде в 2016 и 2017 годах, заняв 390-е место в дивизионе NCAA 2. В 2018 году спортсмен начал идентифицировать себя как женщина. Затем, получив право соревноваться с женщинами в соответствии с правилами NCAA, Телфер выиграл женский национальный чемпионат в июне 2020 года.

Это привело к серьезным конфликтам на почве того, что реально в женском забеге принимал участие мужчина и он одержал победу из-за естественных преимуществ, которые мужчины имеют над женщинами.

Как сообщало издание "Комментарии", в Реале объяснили, почему проиграли в матче против Шахтера.


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