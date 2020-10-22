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Главная Новости Спорт футбол В Реале объяснили, почему проиграли в матче против Шахтера
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В Реале объяснили, почему проиграли в матче против Шахтера

Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" со счетом 3:2

сегодня, 08:43
Автор:

Виолетта Комаровская

Донецкий "Шахтер" возглавил группу В Лиги чемпионов после того, как нанес сокрушительный удар "Реалу" и обыграл мадридскую команду со счетом 3:2. Результаты матча стали неожиданностью не только для многих болельщиков, но и для главного тренера, а также игроков испанского клуба. Свое поражение они объяснили на официальном сайте УЕФА.

В Реале объяснили, почему проиграли в матче против Шахтера

Зинедин Зидан. Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Крайне недовольным игрой своих подопечных остался главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Команда плохо стартовала и это определило исход игры.

"Это был очень плохой вечер. Но мы, по крайней мере, попытались бороться во втором тайме. Все игроки сейчас раздражены. И их понять можно, ведь они чемпионы. Теперь нужно найти решение. Это уже моя работа сделать так, чтобы подобные матчи больше не повторялись", — прокомментировал поражение Зидан.

В матче против мадридского клуба именно "Шахтер" открыл счет. И это достаточно сильно подкосило боевой дух команды, признались в "Реале".

"Мы, конечно, были готовы к тому, что "Шахтер" — это хорошая команда. Никто не будет недооценивать соперника. Но игру мы начали плохо. Нам забили гол, и мы все опустили головы. После перерыва ситуация немного выровнялась, но все равно своей игрой мы недовольны. Мы прибавили во втором тайме, но этого оказалось недостаточно. Принять это поражение непросто, но нужно двигаться дальше и улучшать игру", — поделился эмоциями после матча один из лидеров "Реала", полузащитник Лука  Модрич.

Матч между "Реалом" и "Шахтером" состоялся в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во втором туре 27 октября донецкий клуб сыграет против "Интера". В этот же день "Реал" будет противостоять на выезде "Боруссии".

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