В Реале объяснили, почему проиграли в матче против Шахтера

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Виолетта Комаровская
Донецкий "Шахтер" возглавил группу В Лиги чемпионов после того, как нанес сокрушительный удар "Реалу" и обыграл мадридскую команду со счетом 3:2. Результаты матча стали неожиданностью не только для многих болельщиков, но и для главного тренера, а также игроков испанского клуба. Свое поражение они объяснили на официальном сайте УЕФА.
Зинедин Зидан. Фото: Sven Hoppe/Global Look Press
Крайне недовольным игрой своих подопечных остался главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Команда плохо стартовала и это определило исход игры.
В матче против мадридского клуба именно "Шахтер" открыл счет. И это достаточно сильно подкосило боевой дух команды, признались в "Реале".
Матч между "Реалом" и "Шахтером" состоялся в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во втором туре 27 октября донецкий клуб сыграет против "Интера". В этот же день "Реал" будет противостоять на выезде "Боруссии".
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