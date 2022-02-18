Министр спорта Украины Вадим Гутцайт сделал сенсационное заявление: планируется что-то очень грандиозное

В Украине подумывают об идее проведение в 2030 году зимней Олимпиады. Как сообщает сайт 49000, министр спорта Вадим Гутцайт поделился об этих планах, во время часа вопросов к правительству.

Вадим Гутцайт - фото kyivcity.gоv.uа

По мнению Гутцайта, проведение любого крупного спортивного мероприятия, таких, как чемпионаты мира по разным видам спорта, этапы кубков мира, летняя и зимняя Олимпиады — это огромный шанс для больших возможностей развития страны. Эти возможности заключаются в том, что хозяин игр получает дополнительный толчок для развития инфраструктурных, спортивных объектов, транспорта. Вместе с этим развивается и экономика страны. Кроме того, после посещения спортивных мероприятий тысяч туристов увеличивается и туристическая привлекательность страны, и в первую очередь регионов, которые и не предполагались, как туристические. А вместе с туристами в страну будет поступать и валюта, которая укрепит экономику страны.

"Только последние два года мы начали реальное строительство инфраструктуры для летних видов спорта. Да, у нас недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, и мы над этим работаем, мы видим, где что построить, где что проводить. Мы сейчас смотрим, как завести и провести Зимние олимпийские игры в Украине в 2030 году", — отметил министр спорта.

Стоит отметить, что чиновник ранее уже заявлял о планах начать активные действия по борьбе за право проведения Олимпийских игр в Украине.

Напомним, что информационный портал "Комментарии" уже сообщал, что олимпийский вицечемпион Александр Абраменко поделился впечатлениями о своем выступлении.

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