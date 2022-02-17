Олимпийский вицечемпион Александр Абраменко поделился впечатлениями о своем выступлении

Украинец, получивший первое олимпийское серебро в спорте в 2022 году, поделился переживаниями и эмоциями. Александр Абраменко говорит, что он чувствует себя счастливым получить награду в столь знаменательный день для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.



Александр Абраменко, фото НОК Украины

Вицечемпион Олимпийских игр в Пекине-2022 по фристайлу говорит, что соревнования были очень трудными для спортсменов. Повлияла и погода, и эпидемическая ситуация с коронавирусом. Александр отмечает радость за то, что ему удалось успешно выполнить тройное сальто.



"Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и для каждого украинца!", — добавил фристайлист.

Спортсмен отметил, что на личном примере развеял миф по поводу флагоносцев сборной. Раньше считалось, что нести флаг – это плохая примета. Однако теперь, учитывая полученную медаль, наоборот это стало очень удачным, "это большая честь и гордость", объяснил Александр.

Напомним, что 16 февраля на соревнованиях по фристайлу "лыжная акробатика" украинец получил 116,50 баллов и уступил китайцу Ци Гуанпу. Выполнив тройное сальто с пятью винтами Александр завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх — первую для украинской сборной. Впрочем, его приземление в суперфинале было неидеальным, но другие спортсмены набрали еще меньше очков за сальто.

Александр Абраменко во второй раз завоевал медаль на зимней Олимпиаде (первая в 2018 году) и прославил свое государство. Готовил к соревнованиям спортсмена главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев.

По словам тренера Аблаева, пекинское "серебро" далось труднее медали в 2018 году. Ведь соревнования были слишком сложными. Команда по фристайлу настойчиво готовилась к соревнованиям, но потом спортсмены заболели и это "было большим ударом и для спортсменов, и для всех тренеров". Украинцы до последнего не знали, смогут ли выступить в индивидуальных соревнованиях.

Как сообщал портал "Комментарии", на зимних Олимпийских играх в Пекине прошел финал соревнований в мужской лыжной акробатике, где выступил олимпийский чемпион 2018 года. На счету украинской сборной 16 февраля появилась первая серебряная медаль.

