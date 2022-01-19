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Женская сборная Украины по футзалу попробовала свои силы против действующих чемпионок Европы

По сумме обоих матчей украинки пропустили десять мячей

сегодня, 20:20
Автор:

Олег Терещенко
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Во вторник и в среду (18 и 19 января) женская сборная Украины по футзалу провела в Буче два товарищеских поединка с действующими чемпионками Европы сборной Испанией.

Женская сборная Украины по футзалу попробовала свои силы против действующих чемпионок Европы

Украина - Испания - фото из instagram.com/futsal_ua

Как сообщает ua-football.com, в первом матче соперницы "сине-желтых" полностью обыграли хозяев со счетом 7:0. Во второй игре счет уже не был таким большим. Пиренейки уже не так шли вперед, позволяя украинкам демонстрировать более содержательную и интересную игру. Потому окончательный счет встречи был 3:1 в пользу испанок.

Отметим, что спорить с грандами мирового футбола на площадке еще рано. Поэтому обе игры следует рассматривать через призму неоценимого опыта.

Украина – Испания (первый матч, 18 января) – 0:7

Голы: Гонсалес (3), Домингос (15), Гомес (16), Де Пасс (26, 40), Лорес (27), Сампер (39)

Предупреждения: Матео (10), Л. Кордоба (13)

Украина – Испания (второй матч, 19 января) – 1:3

Голы: Шульга (33) — Лорес (8, 31), Кордоба (20),

Предупреждение: Шульга (14), Сидоренко (33)

Украина: Виктория Кислова, Наталья Митрофанская, Виктория Сагайдачная – Юлия Титова, Анна Сидоренко, Яна Дичко, София Рубан – Мария Васковец, Анна Шульга, Таисия Бабенко, Александра Скибина – Елена Коваленко, Кристина Еременко, Ксения Бурлаченко

Испания: Марта Бальбуэна – Лаура Кордоба, Патрисия Гонсалес, Ирэн Сампер, Ирэн Кордоба – Даниэла Домингос, Иса Гарсия, Лусия Гомес, Анита Лухан – Но Де Пас, Алисия Бенете, Майте Матео, Дженнифер Лорес – Кристина Гарсия.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что скончался известный норвежский тренер, который в свое время играл против киевского "Динамо" и побеждал "Милан".


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Источник: https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/womens_football/1642612637-futzal-zhinocha-zbirna-ukrayini-dvichi-postupilasya-ispankam.html?utm_source=ukrnet&utm_medium=cpc&utm_campaign=runewsukrnet
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