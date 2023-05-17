Защищаем жизнь людей: скандальные заявления по возвращении россиян на международные соревнования

Российские и белорусские спортсмены были допущены к Чемпионату мира по дзюдо. Такое решение вызвало широкое возмущение, ведь Кремль использовал успех Армана Адамяна в Катаре как пропаганду, а по окончании чемпионата глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер удивительно прокомментировал возможность участия российских игроков в международных соревнованиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Insidethegames.

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. Фото из открытых источников

Дзюдоисты из России и Беларуси были допущены к международным состязаниям под нейтральным флагом, а также без возможности исполнения гимна в случае победы. Таким образом на ЧМ по дзюдо приехали два белоруса и 17 россиян.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер назвал поведение российских бойцов в Катаре "примерным" и "доказательством того, что они держатся в стороне от войны".

"Присутствие российских спортсменов в спорте для меня является доказательством того, что они держатся на расстоянии от войны, потому что они могли выбрать воевать, но решили остаться в спорте", — объясняет причины, почему россияне должны выступать на международных соревнованиях Мариус Визер.

По мнению Мариуса Визера, таким образом ассоциация защищает жизнь людей из Украины и России.

"Отказываясь от них (российских спортсменов), мы отправляем их на фронт. Своим решением мы защищаем жизнь людей с обеих сторон", – утверждает Президент Международной федерации дзюдо.

Напомним, что Украина отказалась участвовать в соревнованиях из-за допуска к Чемпионату мира по дзюдо российских и белорусских спортсменов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская теннисистка отреагировала на украинку, не пожавшую ей руку после матча.

Также "Комментарии" писали, что назван новый чемпион мира по шахматам: в финале победил россиянина.