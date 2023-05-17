Защищаем жизнь людей: скандальные заявления по возвращении россиян на международные соревнования

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Slava Kot
Российские и белорусские спортсмены были допущены к Чемпионату мира по дзюдо. Такое решение вызвало широкое возмущение, ведь Кремль использовал успех Армана Адамяна в Катаре как пропаганду, а по окончании чемпионата глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер удивительно прокомментировал возможность участия российских игроков в международных соревнованиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Insidethegames.
Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. Фото из открытых источников
Дзюдоисты из России и Беларуси были допущены к международным состязаниям под нейтральным флагом, а также без возможности исполнения гимна в случае победы. Таким образом на ЧМ по дзюдо приехали два белоруса и 17 россиян.
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Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер назвал поведение российских бойцов в Катаре "примерным" и "доказательством того, что они держатся в стороне от войны".
По мнению Мариуса Визера, таким образом ассоциация защищает жизнь людей из Украины и России.
Напомним, что Украина отказалась участвовать в соревнованиях из-за допуска к Чемпионату мира по дзюдо российских и белорусских спортсменов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская теннисистка отреагировала на украинку, не пожавшую ей руку после матча.
Также "Комментарии" писали, что назван новый чемпион мира по шахматам: в финале победил россиянина.
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