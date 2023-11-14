"Я сам себе судья": украинский спортсмен из-за мобилизации сбежал из сборной во время турнира в Италии (ФОТО)

Представитель сборной Украины Артур Билан накинул пятками из своей команды в то время, когда спортсмены выступали на турнире в Италии. В этой стране проходили соревнования по уличной рыбалке и украинские спортсмены финишировали на пятом месте.

Артур Билан (фото из открытых источников)

О том, что сбежал один из профессиональных рыболовов, сообщает его коллега по команде Даниил Лясов на своей странице в социальных сетях. Переписываясь с партнером, Билан назвал несколько причин, почему не хочет возвращаться в Украину.

Как утверждает сбежавший спортсмен, он принял решение остаться в Европе, потому что хочет увидеть брата, с которым давно не встречался. Еще он пишет, что его супруга с маленьким ребенком не должны жить "в постоянном стрессе" под обстрелами в Украине.

Также Артур Билан переживает, что его могут мобилизовать на войну, ведь у него уже две повестки и "не может решить вопрос с ними".

"А мы хотим жить! Тем более мы с братом не видимся и можем не увидеться! Это тяжело! Так что я, конечно, понимаю, что моя карьера в Украине закончена. Но это моя жизнь и мне в ней жить, и я сам себе судья!" — пишет беглец.





При этом уже утром страница Даниила Лясова была закрыта, ее могут посмотреть только его друзья.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что спортсмен подыграл российской пропаганде . Украинский чемпион по шахматам Юрий Кузубов пожал руку гроссмейстеру из России Владиславу Артемьеву во время турнира на острове Мэн в Великобритании. Незадолго до того Федерация шахмат Украины рекомендовала украинцам не давить руки представителям РФ на соревнованиях.

Стало известно, что Кузубов пожал руку россиянину Артемьеву перед началом и после окончания партии 7-го тура турнира Grand Swiss. В результате украинец, игравший белыми, победил из России.

