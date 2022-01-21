Впервые в Украине будут проведены соревнования по бразильскому джиу-джитсу среди пара-атлетов

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Олег Терещенко
На этих выходных 22 и 23 января в Запорожье
состоится турнир Лиги TMS, в рамках которого стартует кампания Para Jiu Jitsu.
Это социальная программа для атлетов с особенностями развития, ампутациями или
группами инвалидности.
Джиу-джитсу - фото из Лига TMS
Куратором программы стал Артём Кузьмич —
синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, ветеран Сил Специальных Операций ВСУ,
который потерял ногу в 2019 результате тяжелого ранения. Артём неоднократно
становился победителем на украинских и европейских соревнованиях. В 2021 году
он побывал в Бразилии, где посетил зал, в котором занимаются пара-атлеты. А также принял участие в соревнованиях и смог
завоевать золото в двух категориях. Теперь Артём готов поделиться своим опытом
в Украине.
Президент Лиги TMS Шай Гутман также
поделился планами по развитию инклюзивного направления в бразильском
джиу-джитсу.
"С момента основания нашей Лиги было и
остается важным не стоять на месте, постоянно развиваться и привлекать все
больше людей в этот вид спорта. Мы открываем новые проекты и всегда помогаем
нашим спортсменам.
Я глубоко убеждён и на своём примере понял, что джиу-джитсу может изменить жизнь к лучшему. Так почему бы не сделать это боевое искусство доступным для каждого? Лига TMS станет первой украинской организацией, которая открыла отдельную категорию и будет активно развивать направление Para Jiu Jitsu. И мы готовы привлечь к команде всех, кто готов нам в этом помочь".
Дебютные поединки пара-атлетов состоятся 22
и 23 января в Дворце спорта "Юность", в рамках турнира TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA.
Открытие чемпионата состоится в 10:00, вход бесплатный, с соблюдением
карантинных норм.
Как сообщал портал
"Комментарии", украинец попал в рейтинг самых богатых боксеров мира.
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