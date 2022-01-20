В украинской баскетбольной Суперлиге произошла сенсация

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Олег Терещенко
В четверг, 20 января, состоялись два матча баскетбольной Суперлиги.
Как передает informator.ua, в Кривом Роге местный "Кривбасс" принимал на своей
площадке "Днепр". Гости открыли счёт в матче, но бросок со средней дистанции
Поповича и трёхочковый Латковича вывели "Кривбасс" вперёд. Но, лидерство
команды хозяев длилось недолго. "Днепр" повёл +6, однако на исходе седьмой
минуте счёт стал равным – 14:14. Первая четверть завершилась с преимуществом гостей
в шесть очков. А вторая – с +11.
Украинская баскетбольная Суперлига - фото из donttakefake.com
После перерыва, криворожане попытались быстро отыграться,
о чем свидетельствует рывок 6:0 с первой минуты. Но "Днепр" быстро спохватился
и не дал "Кривбассу" развить успех.
Гости продолжали держать соперника на расстоянии, отвечая
на атаки хозяев набранными очками. Перед заключительной четвертью "Кривбасс" уступал 51:57. "Днепр" увеличил, отрыв до одиннадцати баллов, а затем Зотов
добавил ещё три очка в копилку днепровского клуба. Гости прочно держали нити
игры в своих руках и завершили поединок победой, не смотря на все усилия "Кривбасса" спасти матч.
В Николаеве, местный БК принимал на своей площадке "Харьковских
Соколов". Хозяева с первых секунд кинулись вперед и ошеломили гостей своим
натиском. "Николаев" повел в счете 13:0. Первое очко "Харьковские Соколы" набрали только на 5-й минуте встречи. Во второй половине первой четверти
хозяева стали терять преимущество, но всё равно выиграли стартовый отрезок
матча 23:15. Во второй десятиминутке гости продолжили сокращать разницу в
счёте, постепенно подобравшись к "Николаеву" вплотную. За минуту до перерыва
гости сравняли счёт, но первая половина матча всё же завершилась в пользу "Николаева" — 35:34.
После перерыва хозяева быстро увеличили, отрыв до восьми
очков. "Харьковские Соколы" снова бросились в погоню и после трёхочкового
броска Симонса вышли вперёд. А перед заключительной десятиминуткой в матче
сохранялся паритет – 49:49. Вскоре гости повели +7. "Николаев" не сложил
оружие, отыграл 6 очков, а затем сравнял счёт. Хозяева продолжили успешно
действовать под щитом соперника и оторвались от харьковчан на восемь очков. В
итоге "Николаев" удержал победный результат, прервав серию их одиннадцати
поражений подряд.
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