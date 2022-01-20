В украинской баскетбольной Суперлиге произошла сенсация

В четверг, 20 января, состоялись два матча баскетбольной Суперлиги. Как передает informator.ua, в Кривом Роге местный "Кривбасс" принимал на своей площадке "Днепр". Гости открыли счёт в матче, но бросок со средней дистанции Поповича и трёхочковый Латковича вывели "Кривбасс" вперёд. Но, лидерство команды хозяев длилось недолго. "Днепр" повёл +6, однако на исходе седьмой минуте счёт стал равным – 14:14. Первая четверть завершилась с преимуществом гостей в шесть очков. А вторая – с +11.

Украинская баскетбольная Суперлига - фото из donttakefake.com

После перерыва, криворожане попытались быстро отыграться, о чем свидетельствует рывок 6:0 с первой минуты. Но "Днепр" быстро спохватился и не дал "Кривбассу" развить успех.

Гости продолжали держать соперника на расстоянии, отвечая на атаки хозяев набранными очками. Перед заключительной четвертью "Кривбасс" уступал 51:57. "Днепр" увеличил, отрыв до одиннадцати баллов, а затем Зотов добавил ещё три очка в копилку днепровского клуба. Гости прочно держали нити игры в своих руках и завершили поединок победой, не смотря на все усилия "Кривбасса" спасти матч.

"Кривбасс" — "Днепр" 82:87 (16:22, 17:22, 18:13, 31:30).

В Николаеве, местный БК принимал на своей площадке "Харьковских Соколов". Хозяева с первых секунд кинулись вперед и ошеломили гостей своим натиском. "Николаев" повел в счете 13:0. Первое очко "Харьковские Соколы" набрали только на 5-й минуте встречи. Во второй половине первой четверти хозяева стали терять преимущество, но всё равно выиграли стартовый отрезок матча 23:15. Во второй десятиминутке гости продолжили сокращать разницу в счёте, постепенно подобравшись к "Николаеву" вплотную. За минуту до перерыва гости сравняли счёт, но первая половина матча всё же завершилась в пользу "Николаева" — 35:34.

После перерыва хозяева быстро увеличили, отрыв до восьми очков. "Харьковские Соколы" снова бросились в погоню и после трёхочкового броска Симонса вышли вперёд. А перед заключительной десятиминуткой в матче сохранялся паритет – 49:49. Вскоре гости повели +7. "Николаев" не сложил оружие, отыграл 6 очков, а затем сравнял счёт. Хозяева продолжили успешно действовать под щитом соперника и оторвались от харьковчан на восемь очков. В итоге "Николаев" удержал победный результат, прервав серию их одиннадцати поражений подряд.

"Николаев" — "Харьковские Соколы" 71:63 (23:15, 12:19, 14:15, 22:14).

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