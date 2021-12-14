logo

BTC/USD

46760.92

ETH/USD

3771.13

LTC/USD

147.14

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта В Турции состоится клубный чемпионат мира по волейболу среди женщин: встреча интересных команд
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции состоится клубный чемпионат мира по волейболу среди женщин: встреча интересных команд

Среди шести команд – по две из Турции и Бразилии

сегодня, 19:15
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

В период с 15 по 19 декабря в турецкой Анкаре пройдут игры клубного чемпионата мира по волейболу среди женщин.

В Турции состоится клубный чемпионат мира по волейболу среди женщин: встреча интересных команд

Женский волейбол - фото с открытых источников

Женский клубный чемпионат мира будет проводится по такой схеме: шесть клубов на первом этапе разбиты на две группы:

Группа А: "Фенербахче" (Стамбул, Турция), "Дентил Прайя Клуб" (Бразилия), "Карраро Имоко" (Конельяно, Италия)

Группа В: "Минас Теннис Клуб" (Бразилия), "Алтай" (Усть-Каменогорск, Казахстан),  "Вакифбанк" (Стамбул, Турция)

В групповом раунде команд сыграют друг с другом в один круг. Затем состоятся два полуфинала, в которых встретятся победитель группы А с командой, занявшей второе место в группе В и победитель группы В с командой, занявшей второе место в группе А.

Клубы, добившиеся успеха в полуфиналах, сыграют в решающем матче за почетный трофей, а проигравшие встретятся в поединке за 3 место.

Календарь игр выглядит таким образом:
Анкара (Турция)

Группа А

15 декабря  "Карраро Имоко" — "Фенербахче"
16 декабря  "Прайя" — "Фенербахче"
17 декабря  "Карраро Имоко" — "Прайя"

Группа В

15 декабря  "Минас" — "Алтай"
16 декабря  "Вакифбанк" — "Алтай"
17 декабря  "Минас" — "Вакифбанк"

Полуфиналы

18 декабря  А1 — В2
18 декабря  А2 — В1

Матч за 3 место

19 декабря

Финал

19 декабря

Стоит отметить, что последними победителями клубного чемпионата мира в 2019 году были волейболистки итальянского "Карраро Имоко". А больше других здесь побеждал турецкий "Вакифбанк" — 3 раза.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинский голкипер вошел в основу молодежной сборной мира по футболу. А также, о предложении УАФ выбрать лучший гол в истории сборной Украины: среди них два автора Андреи и один Сергей."


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!