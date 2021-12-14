В Турции состоится клубный чемпионат мира по волейболу среди женщин: встреча интересных команд

В период с 15 по 19 декабря в турецкой Анкаре пройдут игры клубного чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Женский волейбол - фото с открытых источников

Женский клубный чемпионат мира будет проводится по такой схеме: шесть клубов на первом этапе разбиты на две группы:

Группа А: "Фенербахче" (Стамбул, Турция), "Дентил Прайя Клуб" (Бразилия), "Карраро Имоко" (Конельяно, Италия)

Группа В: "Минас Теннис Клуб" (Бразилия), "Алтай" (Усть-Каменогорск, Казахстан), "Вакифбанк" (Стамбул, Турция)

В групповом раунде команд сыграют друг с другом в один круг. Затем состоятся два полуфинала, в которых встретятся победитель группы А с командой, занявшей второе место в группе В и победитель группы В с командой, занявшей второе место в группе А.

Клубы, добившиеся успеха в полуфиналах, сыграют в решающем матче за почетный трофей, а проигравшие встретятся в поединке за 3 место.

Календарь игр выглядит таким образом:

Анкара (Турция)



Группа А

15 декабря "Карраро Имоко" — "Фенербахче"16 декабря "Прайя" — "Фенербахче"17 декабря "Карраро Имоко" — "Прайя"

Группа В

15 декабря "Минас" — "Алтай"16 декабря "Вакифбанк" — "Алтай"17 декабря "Минас" — "Вакифбанк"

Полуфиналы

18 декабря А1 — В218 декабря А2 — В1

Матч за 3 место

19 декабря

Финал

19 декабря

Стоит отметить, что последними победителями клубного чемпионата мира в 2019 году были волейболистки итальянского "Карраро Имоко". А больше других здесь побеждал турецкий "Вакифбанк" — 3 раза.

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