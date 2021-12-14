В Турции состоится клубный чемпионат мира по волейболу среди женщин: встреча интересных команд

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Олег Терещенко
В период с 15 по 19 декабря в
турецкой Анкаре пройдут игры клубного чемпионата мира по волейболу среди
женщин.
Женский волейбол - фото с открытых источников
Женский клубный чемпионат мира будет проводится по такой схеме:
шесть клубов на первом этапе разбиты на две группы:
Группа А: "Фенербахче" (Стамбул, Турция), "Дентил Прайя Клуб" (Бразилия), "Карраро Имоко" (Конельяно, Италия)
Группа В: "Минас Теннис Клуб" (Бразилия), "Алтай" (Усть-Каменогорск, Казахстан), "Вакифбанк" (Стамбул, Турция)
В групповом раунде команд сыграют друг с другом в один
круг. Затем состоятся два полуфинала, в которых встретятся победитель группы А
с командой, занявшей второе место в группе В и победитель группы В с командой,
занявшей второе место в группе А.
Клубы, добившиеся успеха в полуфиналах, сыграют в
решающем матче за почетный трофей, а проигравшие встретятся в поединке за 3
место.
Календарь игр выглядит таким образом:
Анкара (Турция)
Стоит отметить, что последними победителями клубного
чемпионата мира в 2019 году были волейболистки итальянского "Карраро Имоко". А
больше других здесь побеждал турецкий "Вакифбанк" — 3 раза.
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