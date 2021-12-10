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Украинский голкипер вошел в основу молодежной сборной мира по футболу

Международная федерация футбольной статистики использовала классическую схему 1-3-4-3

сегодня, 19:55
Автор:

Олег Терещенко
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина в символическую сборную мира, составленную из молодых игроков возрастом до 20 лет. По сообщению obozrevatel.com, организация определила по одному лучшему игроку по каждому из его амплуа: ТОП-10 из них представляют Европу, а еще один – Латинскую Америку.

Украинский голкипер вошел в основу молодежной сборной мира по футболу

Анатолий Трубин - фото Денис Руденко

Свою собственную версию молодежной "команды мечты" федерация футбольной статистики опубликовала на своем сайте. Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин оказался в ней единственным представителем Восточной Европы. Для определения лучших, аналитики IFFHS использовали игровую схему, которая в последнее время все более популярней — 1-3-4-3.

И так: Вратарь: Анатолий Трубин (Украина/"Шахтер").

Защитники: Бенуа Бадиашиле (Франция/"Монако"), Эрик Гарсия (Испания/"Барселона"), Нуну Мендеш (Португалия/ПСЖ).

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия/"Боруссия" Д), Педри (Испания/"Барселона"), Эдуардо Камавинга (Франция/"Реал"), Букайо Сака (Англия/"Арсенал").

Форварды: Родриго (Бразилия/"Реал"), Мэйсон Гринвуд (Англия/МЮ), Джамал Мусиала (Германия/"Бавария").

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне 2021/2022 Анатолий Трубин отыграл два матча за "Шахтер" в Лиге чемпионов против "Реала" (1:2 и 0:5) и один против "Интера" (0:2). В чемпионате Украины он без замен провел 11 поединков.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, с кем киевское "Динамо" в стыковом матче поборется за выход в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов. А также, о предложении УАФ выбрать лучший гол в истории сборной Украины: среди них два автора Андреи и один Сергей.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/sport/football/ukraintsa-nazvali-luchshim-molodyim-vratarem-mira.htm
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