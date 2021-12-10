В скором времени станет известно имя нового чемпиона в "Формуле-1"

В Абу-Даби на гоночной трассе "Яс-Марина" станет известно имя победителя "Формулы-1" текущего сезона. Кто же станет чемпионом Макс Ферстаппен или Льюис Хэмилтон? Как сообщает prsport.net последние годы гонки на "Гран-при Абу-Даби" были всего лишь формальностью, так как британский гонщик Хэмилтон досрочно становился чемпионом мира. Но, в 2021 году данную тенденцию нарушили, и поэтому имя нового чемпиона мир вскоре узнает.

Гран-при Абу-Даби - трасса Яс Марина - фото f1report

В принципе, на титул лучшего гонщика претендуют британец Льюис Хэмилтон и нидерландец Макс Ферстаппен. Мастера скоростных машин идут "ноздря в ноздрю" и поэтому все решиться в последнем заезде сезона. В последний раз, такая коллизия случилась почти полвека тому назад. Тогда, в 1974 году Эмерсон Фиттипальди и Клей Регаццони сошлись в финальном заезде чемпионского титула.

На сегодняшний день все просто – победителем станет тот, кто приедет выше своего соперника. В случае, если оба сойдут с дистанции или не попадут в очковую зону, то победителем станет нидерландец.

Что для британца, что для Ферстаппена титул в этом сезоне станет знаковым. Нидерландец имеет все шансы прервать длительное доминирование Хэмилтона.

Если же британец заберет главный титул, то он для него станет 8-м – гонщик обойдет по этому показателю легендарного Михаэля Шумахера.

В прошлом заезде, который проходил в Саудовской Аравии, Макс Ферстаппен дал бой своему главному сопернику. В результате оба гонщика остались ни с чем, но концовка была знаковая — болид британца въехал в болид нидерландца.

Стоит отметить, что оба претендента на титул чемпиона не являются эталоном корректного поведения в спорте. Оба гонщика с легкостью вступают в столкновения. А в финале "Формулы-1" ставки будут слишком высокими, поэтому в Абу-Даби скандала будет очень трудно избежать.

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