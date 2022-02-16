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В матче украинской баскетбольной Суперлиги произошла сенсация

Гости проиграли хозяевам 25 баллов

сегодня, 21:30
Автор:

Олег Терещенко
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В чемпионате Украины по баскетболу в среду, 16 февраля, был сыгран матч регулярного сезона Суперлиги. "Прометей" в Харькове, выступающий дублирующим составом, уступил местным "Соколам" (73:98), потерпев первое поражение в сезоне.

В матче украинской баскетбольной Суперлиги произошла сенсация

"Соколы" - "Промэтей"- фото из открытых источников

Стоит отметить, что основной состав гостей решил на две недели уехать в Чехию. В свою очередь, хозяев площадки оставило четыре легионера

Как сообщает Обозреватель, первые два периода баскетболисты Прометея противодействовали на равных своему сопернику. Свои лидерские качества проявил Игорь Климов, за первую половину игры набравший 18 очков.

В "Соколе" за количество набранных очков отвечали Александар Зечевич и Владимир Шевченко, преимущественно благодаря действиям которых в конце второй четверти хозяева создали себе отрыв в 10 очков – 49:39.

В дальнейшем харьковчане уверенно контролировали ход событий на площадке – в конце третьей четверти хозяева увеличили свое преимущество до 18 очков – 76:58. А завершилось все победой "Сокола" 98:73.

Лучшим игроком матча стал единственный легионер матча серб Александар Зечевич, на счету которого дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. А вот больше всего очков набрал Игорь Климов – 22 очка

Это первое поражение "Прометея" в чемпионате, еще не отразившееся на их лидерстве в турнирной таблице. Харьковчане с 17 победами в 29 матчах идут пятыми.

"Харьковские Соколы" – "Прометей" 98:73 (26:23, 23:16, 27:19, 22:15)

"Харьковские Соколы": Шевченко 20 8 подборов, Буренко 2, Зечевич 20 12 подборов, Немца 19 5 подборов, Глебов 5 5 передач – старт; Кузнецов 5, Чугунов 3, Козлов 10, Никитин 6, Тарасенко 8

"Прометей": Пирогов 11 7 подборов, Бублик 5, Климов 22 7 передач, Бринюк 16, Горобченко 9 5 подборов – старт; Горковенко 0, Гладун 2, Орзул 8, Безима 0, Мельник 0

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что стало известно, сколько зарабатывают украинские футболисты в Премьер-лиге.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/sport/basketball/prometej-sokolyi-superliga-windrose.htm
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