В матче НБА произошел несчастный случай с болельщицей

В один из последних игровых дней НБА в 2021 году, как сообщает suspilne.media, во время матча между "Хьюстон Рокетс" и "Шарлотт Горнетс" произошел несчастный случай.

Кристиан Вуд - фото из @wojespn

"Горнетс" принимали "Рокетс" на своей площадке, одержав победу 123:99. В конце второй четверти центровой "Хьюстона" Кристиан Вуд отдал неточную передачу на партнера по команде, попав вместо этого в голову фанатке.





Команды пошли на большой перерыв, после которого "Горнетс" удержал преимущество над "Рокетсом". Однако через три дня после матча стало известно, что игрок "Хьюстона" нанес серьезные повреждения болельщице.

Что известно о состоянии фанатки?

Пострадавшая дала интервью изданию Inside Edition, в котором сообщила, что после броска отправилась в больницу. Там у нее диагностировали сотрясение мозга, а также перелом скулы.

Повреждения оказались достаточно серьезными: болельщицы запретили возвращаться к работе в течение трех недель. Она подчеркнула, что больше всего ее раздражало не попадание, а реакция комментаторов во время матча.

"Там четко был слышен смех от комментаторов и слова" с ней, похоже, все в порядке. Хотя я получила баскетбольным мячом в голову", — сказала болельщица.

Кроме того, болельщица осталась недовольна и реакцией самого баскетболиста, который вместо извинений также со смехом воспринял этот эпизод. Вуд разыгрывал билеты на следующий матч "Рокетс" и в том числе предложил их пострадавшей, использовав эмодзы с улыбкой, что и не понравилось фанатке.

Что известно

"Гьюстон Рокетс" – последняя команда Западной конференции НБА: 10 побед, 25 поражений.

После поражения "Горнетс" "Рокетс" уступили "Лос-Анджелесу Лейкерсу" и имеют серию из пяти подряд поражений.

26-летний Вуд проводит в среднем 31.4 минуты на площадке, набирая 17.3 очка и отдавая 2.2 ассиста.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, что баскетболистка "Прометея" – 1/8 финала еврокубка: матч против швейцарок закончился с неожиданным счетом.





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