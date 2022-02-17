В матче баскетбольной Суперлиги состоялся "криворожский погром"

В четверг, 17 февраля, в Кривом Рогу состоялся поединок украинской баскетбольной Суперлиги, в котором местный криворожский "Кривбасс" одержал уверенную победу над "Черкасскими Мавпами" со счетом 80:63.

"Кривбасс" - "Черкасские Мавпи" - фото из superleague.in.ua

Как сообщает Иксспорт, гости первыми вышли вперед в счете с разрывом в +6. Но хозяева ответили своим рывком 9:0. В дальнейшем на площадке была равная борьба, но в конце второй четверти несколько удачных атак "Кривбасса" позволили им пойти на большой перерыв с преимуществом +11 – 38:27.

После перерыва, в третьей четверти криворожане продолжили наращивать преимущество, доведя его почти до двадцатки (+18), после чего команда Артема Слипенчука в целом спокойно довела матч до логической победы – 80:63.

Лучшим игроком матча стал серб Милош Попович, оформивший дабл-дабл из 11 очков и 17 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Кривбасс" – "Черкасские Мавпы" 80:63 (15:15, 23:12, 21:17, 21:19)

"Кривбасс": Коренюк 17+9 подборов, Юмипиг 13+5 передач, Бондарчук 6+6 подборов, Артамонов 14, Попович 11+17 подборов – старт; Латкович 14, Старцев 3, Фролов 0, Ившин 0

"Черкасские Мавпы": Кольченко 21+5 подборов, Ткаченко 4+5 подборов, Дугат 18+9 подборов + 7 передач, Шалич 6+5 подборов, Приймак 2 – старт; Сергеев 8, Конат 4, Романовский 0, Бондаренко 0.

В следующем матче, который состоится 26 февраля, криворожский клуб сыграет с "Николаевом" перенесенную встречу, а вот "Черкасские Мавпы" вернутся на паркет уже в марте после международной паузы.

"Комментарии" уже рассказывали о том, что на Олимпийских играх в Пекине сборная Германия сенсационно выступила в соревнованиях по бобслею.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!