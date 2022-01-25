В Лиге чемпионов "Прометей" дал бой "Хапоэлю"

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Олег Терещенко
Во вторник, 25 января, в Запорожье. в рамках второго матча серии плей-офф Лиги чемпионов FIBA слобожанский "Прометей" в овертайме победил "Хапоэль" из Иерусалима со счетом 82:79.
"Прометей" - "Хапоэль" - фото из fbu.ua
Как сообщает xsport.ua, после первого матча, где "Прометей" постоянно уступал израильтянам, особенно в бросках через дугу, в этом матче команды долго шли ноздри в ноздрю. В первых двух четвертях ни одна из команд не уходила на перерыв с каким-либо преимуществом.
Многое изменилось в третьей четверти, когда "Прометей" несколько раз ошибся в атаке с быстрыми бросками. К тому же, легионеры украинского клуба часто спорили с арбитрами, за что наказывались техническими фолами. "Хапоэль" уверенно увеличил преимущество до 7.
В четвертой десятиминутке много шло по плану израильтян, но продолжалось это до последних двух минут, когда игроки "Прометея" при активной поддержке публики пошли вперед и сравняли счет.
В овертайме украинская команда выглядела более свежей и выглядела лучше. "Хапоэлю" удалось сравнять счет почти перед завершением времени, но за 1 секунду до гудка Доу забросил фантастический трехочковый и вырвал победу.
Лига чемпионов. Плэй-офф.
"Прометей": Кеннеди (20), Стефенс (13), Билан (13), Харрисон (10).
Следует отметить, что президент "Прометея" Владимир Дубинский сообщал, что агенты американских легионеров просили их покинуть Украину из-за возможного вторжения войск Российской Федерации.
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в украинской баскетбольной Суперлиге произошла сенсация.
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