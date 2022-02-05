В Кривом Роге любители спорта стали свидетелями баскетбольного триллера

В субботу, 5 февраля, в украинской баскетбольной Суперлиги состоялся очередной матч регулярного чемпионата. "Кривбасс" на своей площадке, в Кривом Рогу, принимал "Тернополь".

"Кривбасс" - "Тернополь" - фото из ФБУ

Обе команды, которые находятся в нижней части таблицы, сотворили настоящий баскетбольный триллер. В насыщенном противостоянии тернопольские спортсмены лидировали с гандикапом в пятнадцать баллов. Но, гости не смогли удержать свое преимущество. Хозяева совершили невероятный камбэк и во второй половине матча дожали своих соперников 65:58. Эта победа, позволила "Кривбассу" закрепиться на 8-й строчке турнирной таблицы Суперлиги.

Самым результативным и активным игроком поединка стал центровой хозяев Владислав Коренюк. Владислав набрал 16 очков. При этом он совершил 9 подборов, отдал 1 передачу и сделал 2 перехвата. Что касается баскетболистов "Тернополя", то здесь стоит отметить Льюиса Джонса, который набрал 13 очков, при 8 подборах и 2 передач.

Стоит отметить, в таблице "Кривбасс" идет на восьмом месте, имея 10 побед после 26-и матчей. "Тернополь" расположился на девятой строчке с 9-ю победами в активе, после 28 матчей.

"Кривбасс" – "Тернополь" – 65:58 (10:24, 16:10, 17:10, 20:15)

"Кривбасс": Коренюк (16+9 подборов), Юмипиг (13+5 ассистов), Бондарчук (3), Артамонов (7+8 ассистов), Попович (6+6 подборов), Фролов (0), Латкович (5) , Мотли (5+4 подбора), Вукович (10)

"Тернополь": Бояркин (12), Домаркас (5), Сандул (8+9 подборов), Мюрри (10), Дашич (6+8 подборов), Фурстингер (2+7 подборов), Джонс (13+8 подборов) , Луценко (2).

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Николаеве аутсайдер обыграл середняка чемпионата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!