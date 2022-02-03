В Николаеве произошло баскетбольное чудо: аутсайдер обыграл середняка чемпионата

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Олег Терещенко
В четверг, 3 февраля, состоялся матче регулярного чемпионата Суперлиги, в котором "Николаев", в овертайме, выиграл у "Тернополя".
"Николаев" - "Тернополь" - фото из Суперлига
Как сообщает xsport.ua, в начале матча обе команды плохо реализовывали свои моменты, но первые улучшили игру в атаку гости, которые на первый перерыв ушли с отрывом +10.
Во втором периоде команды также не радовали реализацией своих атак, что привело к тому, что хозяевам удалось сократить отставание до -6.
После большого перерыва "Николаев" начал играть активнее и сравнял счет в матче. Затем между командами началась упорная игра ноздря в ноздрю, которая привела к овертайму
В оветайме "Николаеву" удалось уйти в отрыв, который и принес им победу. За несколько секунд к финальному свистку "Тернополь" после двух трехочковых вернул интригу в матче, но ни сравнять счет, ни победить гости не смогли.
Суперлига. Регулярный чемпионат
"Николаев": Барнис (19+11 подборов), Тристин (1), Кожемякин (2), Радунич (11+9 подборов), Крик (21), Херст (10), Хохоник (0), Онуфриев (4+7 подборов) , Дубоненко (0), Тищенко (6)
"Тернополь": Джонс (10), Фурстингер (3+10 подборов), Домаркас (9), Сандул (6), Мюрри (24), Бояркин (6), Луценко (14), Дашич (0).
Турнирная таблица
1. "Прометей" — 100 %
2. "Будивельник" — 74,1 %
3. "Киев-Баскет" — 69,2 %
4. "Днепр" — 61,5 %
5. "Харьковские Соколы" — 57,7 %
6. "Запорожье" — 53,8 %
7. "Химик" — 46,2 %
8. "Кривбасс" — 36 %
9. "Тернополь" — 33,3 %
10. "Одесса" — 32 %
11. "Николаев" — 22,2 %
12. "Черкаськи Мавпы" — 21,4 %
Ранее, "Комментарии" сообщали о том, что в чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги произошло принципиальное противостояние.
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