В Николаеве произошло баскетбольное чудо: аутсайдер обыграл середняка чемпионата

В четверг, 3 февраля, состоялся матче регулярного чемпионата Суперлиги, в котором "Николаев", в овертайме, выиграл у "Тернополя".

"Николаев" - "Тернополь" - фото из Суперлига

Как сообщает xsport.ua, в начале матча обе команды плохо реализовывали свои моменты, но первые улучшили игру в атаку гости, которые на первый перерыв ушли с отрывом +10.

Во втором периоде команды также не радовали реализацией своих атак, что привело к тому, что хозяевам удалось сократить отставание до -6.

После большого перерыва "Николаев" начал играть активнее и сравнял счет в матче. Затем между командами началась упорная игра ноздря в ноздрю, которая привела к овертайму

В оветайме "Николаеву" удалось уйти в отрыв, который и принес им победу. За несколько секунд к финальному свистку "Тернополь" после двух трехочковых вернул интригу в матче, но ни сравнять счет, ни победить гости не смогли.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Николаев" – "Тернополь" 74:72 ОТ (11:21, 14:10, 18:19, 20:13, 11:9)

"Николаев": Барнис (19+11 подборов), Тристин (1), Кожемякин (2), Радунич (11+9 подборов), Крик (21), Херст (10), Хохоник (0), Онуфриев (4+7 подборов) , Дубоненко (0), Тищенко (6)

"Тернополь": Джонс (10), Фурстингер (3+10 подборов), Домаркас (9), Сандул (6), Мюрри (24), Бояркин (6), Луценко (14), Дашич (0).

Турнирная таблица

1. "Прометей" — 100 %

2. "Будивельник" — 74,1 %

3. "Киев-Баскет" — 69,2 %

4. "Днепр" — 61,5 %

5. "Харьковские Соколы" — 57,7 %

6. "Запорожье" — 53,8 %

7. "Химик" — 46,2 %

8. "Кривбасс" — 36 %

9. "Тернополь" — 33,3 %

10. "Одесса" — 32 %

11. "Николаев" — 22,2 %

12. "Черкаськи Мавпы" — 21,4 %

Ранее, "Комментарии" сообщали о том, что в чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги произошло принципиальное противостояние.





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