В чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги произошло принципиальное противостояние

В среду, 2 февраля, в Черкассах состоялся очередной поединок украинской баскетбольной Суперлиги. На площадке, в Черкассах, встретились команды из нижней части турнирной таблицы чемпионата. Как сообщает informator.ua в принципиальном противостоянии с одесситами, "Черкасские Мавпы" растеряли 17 очков преимущества, но всё же вырвали победу.

Счёт в матче открыли гости – точный бросок на счету Агафонова. "Одесса" забросила ещё раз, а вот у "Черкасских Мавп" на стартовых минутах в атаке наблюдался сумбур. Однако хозяева смогли переломить себя, успокоится, взять себя в руки и сравнять счёт.

Правда, "Мавпы" ненадолго вышли вперёд, но точный дальний бросок Лейманиса вернул лидерство команде гостей. Агрессивные действия Приймака в атаке позволили хозяевам вновь выйти вперёд. Черкасский клуб начал уходить в отрыв и выиграл первую четверть 24:14. Вторую десятиминутку активнее начали игроки "Одессы", отыграв шесть очков отставания. "Черкасские Мавпы" вовремя прервали рывок соперника и восстановили разницу в десять баллов. Гостям не удалось внести перелом в ход игры и на перерыв команды ушли при счёте 46:31 в пользу хозяев площадки.

После того, как поединок возобновился, гости постепенно стали сокращать отставание. Разница в счёте таяла, и к исходу третьей четверти составляла всего два очка, что делало заключительную десятиминутку абсолютно непредсказуемой. Психологическое преимущество было на стороне игроков одесского клуба — они быстро сравняли счёт, а затем вышли вперёд. Подгоняемые своими болельщиками "Черкасские Мавпы" перехватили инициативу и выровняли счет. За две минуты до конца основного времени на площадке сохранялся паритет – 74:74. Хамильтон из "Черкасских Мавп" забросил в быстром отрыве, а "Одесса" ответить уже не смогла. К тому же Кольченко реализовал два штрафных, закрепив успех хозяев площадки. "Черкасские Мавпы" одержали победу прервав длительную серию поражений.

"Черкасские Мавпы" — "Одесса" 82:78 (24:14, 22:17, 14:27, 22:20).

Стоит отметить, что следующие матчи Суперлиги состоятся 3 и 4 февраля.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, с кем сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2022.

"Черкасские Мавпы" - "Одесса" - фото из пресс-служба Суперлиги

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