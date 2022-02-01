Стало известно, с кем сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2022

Во вторник, 1 февраля, в матче 1/4 финала Чемпионата Европы между сборными Грузии и России определялся соперник сборной Украины в полуфинале. Россия выиграла со счетом 3:1.

Чемпионат Европы по футзалу - фото из Getty Images/Global Images Ukraine

Евро-2022, четвертьфинал

Россия – Грузия 3:1

Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 – Петри, 24

Россия: Путилов, Антошкин, Чишкала, Давидов, Робиньо. Запасные: Замтарадзе, Абрамович, Абрамов, Афанасьев, Милованов, Ниязов, Нандо, Паулиньо, Соколов.

Грузия: Купатадзе, Петри, Рониньо, Вилиан, Шагинья. Запасные: Элисандро, Гавтадзе, Кекелия, Куртанидзе, Себискверадзе, Тодуа, Топхурия, Букия.

Предупреждения: Антошкин – Элисандро, Купатадзе

Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился нулевой ничьей. Отличную игру на линии показывал Купатадзе, совершив целый ряд сейвов.

Несколько раз мяч попадал в каркас ворот грузин.

Однако, уже на третей минуте второго тайма Ниязов вывел россиян вперед. Грузины тут же, через минуту, ответили — Бранко сравнял счет.

После пропущенного мяча, россияне бросились вперед. Вновь, отлично в рамке действовал Купатадзе. В свои 42, он выглядел вполне на отлично. И тем не менее, на 28-й минуте Чишкала вывел Россию вперед. А еще, за шесть секунд до конца матча он сделал дубль, оформив окончательный результат: Грузия – Россия 1:3.

Стоит отметить, в пятницу 4 февраля состоится полуфинальный матч Евро между сборными Украины и России, который пройдет в Амстердаме.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что сборная Украина сотворила сенсацию на чемпионате Европы-2022 по футзалу. Кроме того, портал сообщал о том, что стала известна первая сборная, вышедшая в 1/2 финала Евро-2022 по футзалу.

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