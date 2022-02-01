Стало известно, с кем сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2022

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Олег Терещенко
Во вторник, 1 февраля, в матче 1/4 финала Чемпионата Европы между сборными Грузии и России определялся соперник сборной Украины в полуфинале. Россия выиграла со счетом 3:1.
Чемпионат Европы по футзалу - фото из Getty Images/Global Images Ukraine
Евро-2022, четвертьфинал
Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 – Петри, 24
Россия: Путилов, Антошкин, Чишкала, Давидов,
Робиньо. Запасные: Замтарадзе, Абрамович, Абрамов, Афанасьев,
Милованов, Ниязов, Нандо, Паулиньо, Соколов.
Грузия: Купатадзе, Петри, Рониньо, Вилиан,
Шагинья. Запасные: Элисандро, Гавтадзе, Кекелия, Куртанидзе,
Себискверадзе, Тодуа, Топхурия, Букия.
Предупреждения: Антошкин – Элисандро, Купатадзе
Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился нулевой
ничьей. Отличную игру на линии показывал Купатадзе, совершив целый ряд
сейвов.
Несколько раз мяч попадал в каркас ворот грузин.
Однако, уже на третей минуте второго тайма Ниязов вывел
россиян вперед. Грузины тут же, через минуту, ответили — Бранко сравнял счет.
После пропущенного мяча, россияне бросились вперед. Вновь,
отлично в рамке действовал Купатадзе. В свои 42, он выглядел вполне на отлично.
И тем не менее, на 28-й минуте Чишкала вывел Россию вперед. А еще, за шесть
секунд до конца матча он сделал дубль, оформив окончательный результат: Грузия
– Россия 1:3.
Стоит отметить, в пятницу 4 февраля состоится полуфинальный
матч Евро между сборными Украины и России, который пройдет в Амстердаме.
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что сборная Украина сотворила сенсацию на чемпионате Европы-2022 по футзалу. Кроме того, портал сообщал о том, что стала известна первая сборная, вышедшая в 1/2 финала Евро-2022 по футзалу.
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