В 1/8 Кубка Вызова состоялось сражение лидеров украинского и греческого волейбола

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Олег Терещенко
В среду, 12 января, "Эпицентр-Подоляне" на своей площадке,
в рамках 1/8 финала Кубка Вызова принимал греческий "Панатинаикос". Увы, но
украинский клуб проиграл – 1:3.
"Эпицентр - Подоляне" - фото из пресс-служба "Эпицентра"
Как сообщает xsport.ua, хозяева площадки неплохо начали
поединок. Сумев завладеть преимуществом на площадке, украинские волейболисты
переигрывали своего соперника в четыре мяча (5:1). Но потом, гости смогли
переломить ход матча и выиграли первые две партии. Третья была за "Эпицентром",
но четвертая – стала заключительной.
Стоит отметить, что хозяева имеет входе сезона, большие
проблемы со здоровьем игроков. Если Артур Шальпук успел вернуться в
строй – и стал вторым бомбардиром украинцев (15 пунктов), затащив третий сет (8
очков за партию), – то вот Дмитрий Виецкий форму еще набрать не
успел, а Горден Брова на площадке и вовсе не появился.
Наиболее заметной фигурой "Эпицентра — Подоляне" в матче стал
капитан команды Юрий Семенюк – 18 очков от центрального за четыре
сета, из которых 8 на блоке.
Хозяева смогли нейтрализовать одного из лидеров клуба из
Афин Атанасиоса Протопсалтиса. Его вы можете помнить по стартовому матчу
сборных Украины и Греции на Евроволей-2021. Тогда он дотащил эллинов до пятой
партии. В сегодняшнем же матче "Панатинаикос" вел за собой Брам Ван Ден
Дрис – мощный бельгийский диагональный настрелял целых 22 пункта.
Кубок Вызова. 1/8 финала. Первый матч
"Эпицентр-Подоляне" – "Панатинаикос" 1:3
(24:26, 23:25, 25:20, 22:25)
Ответный матч состоится через неделю, 18 января в Афинах.
"Панатинаикос" – "Эпицентр". Начало встречи – 20:00.
Ранее информационный портал "Комментарии"
сообщал о том, что украинские волейболистки сыграли очередные матчи в Суперлиге.
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