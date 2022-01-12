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В 1/8 Кубка Вызова состоялось сражение лидеров украинского и греческого волейбола

Ответный бой состоится через неделю, в Афинах

сегодня, 21:40
Автор:

Олег Терещенко
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В среду, 12 января, "Эпицентр-Подоляне" на своей площадке, в рамках 1/8 финала Кубка Вызова принимал греческий "Панатинаикос". Увы, но украинский клуб проиграл – 1:3.

В 1/8 Кубка Вызова состоялось сражение лидеров украинского и греческого волейбола

"Эпицентр - Подоляне" - фото из пресс-служба "Эпицентра"

Как сообщает xsport.ua, хозяева площадки неплохо начали поединок. Сумев завладеть преимуществом на площадке, украинские волейболисты переигрывали своего соперника в четыре мяча (5:1). Но потом, гости смогли переломить ход матча и выиграли первые две партии. Третья была за "Эпицентром", но четвертая – стала заключительной.

Стоит отметить, что хозяева имеет входе сезона, большие проблемы со здоровьем игроков. Если Артур Шальпук успел вернуться в строй – и стал вторым бомбардиром украинцев (15 пунктов), затащив третий сет (8 очков за партию), – то вот Дмитрий Виецкий форму еще набрать не успел, а Горден Брова на площадке и вовсе не появился.

Наиболее заметной фигурой "Эпицентра — Подоляне" в матче стал капитан команды Юрий Семенюк – 18 очков от центрального за четыре сета, из которых 8 на блоке.

Хозяева смогли нейтрализовать одного из лидеров клуба из Афин Атанасиоса Протопсалтиса. Его вы можете помнить по стартовому матчу сборных Украины и Греции на Евроволей-2021. Тогда он дотащил эллинов до пятой партии. В сегодняшнем же матче "Панатинаикос" вел за собой Брам Ван Ден Дрис – мощный бельгийский диагональный настрелял целых 22 пункта.

Кубок Вызова. 1/8 финала. Первый матч

"Эпицентр-Подоляне" – "Панатинаикос" 1:3 (24:26, 23:25, 25:20, 22:25)

Ответный матч состоится через неделю, 18 января в Афинах.

 "Панатинаикос" – "Эпицентр". Начало встречи – 20:00.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские волейболистки сыграли очередные матчи в Суперлиге.

 


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Источник: https://xsport.ua/volleyball_s/news/epitsentr-ustupil-v-pervom-matche-kubka-vyzova-lideru-chempionata-gretsii_7350228/
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