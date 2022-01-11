Украинские волейболистки сыграли очередные матчи в Суперлиге

Во вторник, 11 января, в Слобожанском (Днепропетровская обл.) состоялись два поединка 8-го тура чемпионата Украины по волейболу среди женщин. Как сообщает sport.ua, эти матчи должны были состояться в конце января. Но, учитывая участие "Прометея" в групповом этапе Лиги чемпионов, они были перенесены на 11 и 12 января.

Украинская волейбольная Суперлига - фото из prometeyvc.com

Обе встречи прошли с заметным преимуществом хозяек площадки. Так, днепровская "Аланта", которая еще в прошлом сезоне проводила здесь все свои домашние матчи, легко обыграла "Галычанку-ЗУНУ" из Тернополя со счетом 3:0. Также в трех сетах нынешний хозяин поля "Прометей" нанес поражение житомирскому "Полесью".

Чемпионат Украины по волейболу. Женщины

Суперлига. 8 тур. январь

Слобожанский

"Аланта" (Днепр) — "Галычанка-ЗУНУ" (Тернополь)

3:0 (25:6, 25:11, 25:20)

"Прометей" (Днепропетровская область) — "Полесье-ШВСМ-ЖДУ" (Житомир)

3:0 (25:20, 25:15, 25:11)

Турнирное положение команд украинской Суперлиги по волейболу среди женщин:

"Прометей" — 39 очков, "Химик" — 36 очков, "Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ" — 28 очков, "Аланта" — 24 очка, "Волынь-Университет-ОДЮСШ" — 21 очко, "Добродий-Медуниверситет-ШВСМ" — 19 очков, "Полесье-ШВСМ-ЖДУ" — 14 очков, "Полтавчанка-ПНПУ" — 11 очков, "Регина-МЭГУ-ОШВСМ" — 2 очка и "Галычанка-ЗУНУ".

Стоит напомнить, что в среду 12 января там же в Слобожанскоим пройдут еще два матча 8-го тура:

"Полесье-ШВСМ-ЖДУ" — "Аланта"

"Галычанка-ЗУНУ" — "Прометей"

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в 1/8 еврокубка встретятся лидеры украинского и греческого волейбола.





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