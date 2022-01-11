В 1/8 еврокубка встретятся лидеры украинского и греческого волейбола

В среду 12 января в Городке Хмельницкой области состоится первая встреча 1/8 финала розыгрыша Кубка Вызова по волейболу среди мужчин. Как сообщает sport.ua, волейболисты "Эпицентра-Подоляне" будут принимать греческий "Панатинаикос" (Афины). Матч начнется в 18.00.

"Эпицентр-Подоляны" - фото из epicentrk.ua

Учитывая, что после того, как в 1/16 финала сошел с дистанции львовский "Барком-Кажаны" (действующий чемпион Украины), уступив словенскому "АСН Волей" (0:3 и 1:3), хмельницкая команда осталась единственным представителем Украины в еврокубковых турнирах 2021/2022.

Путь "Эпицентра-Подоляне" и "Панатинаикоса"

"Эпицентр-Подоляне" из-за отказа словацкого "VКР Братислава" в участие турнира, с легкостью преодолели 1\32 финала. В следующем этапе, украинские волейболисты дважды выиграли домашние поединки у венгерского "Пензюдьера" (3:1 и 3:1).

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне чемпионата украинской Суперлиги, хмельницкий клуб идет без поражений. Добыв победы в 14 матчах, он уверенно возглавляет турнирную таблицу. Ближайший соперник "Барком-Кажаны" отстает от него на семь баллов.

Что касается "Панатинаикоса", то на предыдущей стадии турнира Кубка Вызова греческие волейболисты по сумме двух матчей оказались сильнее израильского "Маккаби" (Тель-Авив) 3:2 и 3:1. А в чемпионате Греции они также лидируют, имея на одно очко больше, чем у действующего чемпиона страны "Олимпиакоса". Вообще же в национальном первенстве "Панатинаикос" 19 раз становился обладателем золотых медалей, последний раз в сезоне 2019-2020 годов.

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