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Украинский спортсмен подыграл российской пропаганде (ФОТО)

Украинский гроссмейстер Кузубов проигнорировал рекомендации федерации

сегодня, 18:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинский чемпион по шахматам Юрий Кузубов пожал руку гроссмейстеру из России Владиславу Артемьеву во время турнира на острове Мэн в Великобритании. Незадолго до того Федерация шахмат Украины рекомендовала украинцам не пожимать руки представителям РФ на соревнованиях.

Украинский спортсмен подыграл российской пропаганде (ФОТО)

Юрий Кузубов (фото из открытых источников)

Стало известно, что Кузубов пожал руку россиянину Артемьеву перед началом и по окончании партии 7-го тура турнира Grand Swiss. В результате украинец, игравший белыми, победил  спортсмена из России.


Но поступок Юрия Кузубова сразу использовала в своих целях кремлевская пропаганда. Российские СМИ сразу растиражировали это, а россияне с восторгом восприняли поступок украинца.

Украинский спортсмен подыграл российской пропаганде (ФОТО) - фото 2
Украинский спортсмен подыграл российской пропаганде (ФОТО) - фото 3

Известно, что Юрий Кузубов родился в Сычевке Смоленской области РФ. Затем с детства будущий шахматист жил в Краматорске на Донбассе. 27 мая 2023 года Кузубов попал в список лиц, не вернувшихся в Украину. Он нарушил взятые на себя обязательства по срокам возвращения на территорию Украины по окончании международного турнира.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в УЕФА вступились за Путина . Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Федерацию футбола Литвы (LFF) за антипутинские кричалки. По информации, появившейся на официальном сайте литовской федерации, организация получила штраф в размере 10 тысяч евро. Футбольным функционерам не понравилась песня фанатов в игре против Сербии (1:3) в рамках квалификации Евро-2024 по футболу. Матч прошел еще в сентябре.

Сообщается, что Федерация футбола Литвы подаст апелляцию на решение УЕФА о штрафе. Узнав о таком решении УЕФА, не стали молчать и сами футболисты. Об удивительном решении УЕФА высказался один из лидеров сборной Литвы Юстас Ласицкас.

 



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