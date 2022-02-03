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Украинский клуб сыграл очередной матч в Лиге чемпионов по волейболу: известный результат

В турнирной таблице "Прометей" идет с одним баллом

сегодня, 20:55
Автор:

Олег Терещенко
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В четверг, 3 февраля, в Стамбуле состоялся очередной матч группового раунда Лиги чемпионов по волейболу среди женщин. Действующие чемпионки Украины волейболистки "Прометея" встречались с российским клубом "Локомотив" из Калининграда. Как сообщает sport.ua, эти соперницы уже играли в нынешнем турнире группы А в Минске в первом туре и тогда успех был на стороне россиянок 3:0.

Украинский клуб сыграл очередной матч в Лиге чемпионов по волейболу: известный результат

"Прометей" - "Локомотив" - фото из СEV

Украинские волейболистки уверенно начали стартовую партию и вели в счете 10:7. Но далее, россиянки смогли выровнять игру. Обе команды не хотели уступать друг другу и счет дошел до 17:17. А затем, концовку лучше сыграли волейболистки "Локомотива". Они заиграли мощнее и как результат – 18:25 в пользу украинских соперниц.

Во втором сете "Прометей" был ближе к успеху, чем его соперник. Преимущество украинок достигало к шести очкам. Но, крепче нервы оказались у россиянок. Как итог – 27:25 в пользу "Локомотива".

А вот третья партия осталась за украинками. При счете 17:17 они смогли переломить ход в сете и довести его до победы — 25:19.

К сожалению, для "Прометея", это была последняя победа во встрече. Спортсменки проиграли четвертую партию — 21:25. Таким образом украинские волейболистки уступили россиянкам с общим счетом 1:3. 

К сожалению, для болельщиков "Прометея", это поражение стало пятым подряд в Лиге чемпионов.

Состав "Прометея": Китипова (набрала 1 очко), Анае (8 очков), Мелюшкина (7 очков), Казанова (27 очков), Анисова (6очков), Димитрова (8очков), Тодорова (либеро) — стартовый. На замену выходили: Харчинская (0 очков), Дудник (4 очков), Гейко (0 очков).

Лига чемпионов по волейболу. Женщины. Сезон 2021-2022 гг.

Группа А. Пятый тур

Стамбул (Турция). 3 февраля

"Прометей" (Днепропетровская область, Украина) — "Локомотив" (Калининград, Россия)

1:3 (18:25, 25:27, 25:19, 21:25)

Накануне в этой же группе польский "Девелопрес" выиграл в гостях у немецкого "Дрезднера" 3:0.

После 5 туров турнирная таблица группы А выглядит так: На первом месте "Девелопрес" (13 баллов), "Локомотив" (10 баллов), "Дрезднер" (6 баллов) и "Прометей" (1 балл).

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о том, кто вошел в ТОП-10 трансферов европейского футбола.


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Источник: https://sport.ua/news/572709-prometey-proigral-pyatiy-match-podryad-v-lige-chempionov
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