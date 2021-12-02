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Украинские ветераны усиленно готовятся к Invictus Games

В апреле следующего года в Гааге состоятся "Игры Непокоренных"

сегодня, 21:45
Автор:

Олег Терещенко
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Во вторник, 2 декабря, на территории Олимпийского центра "Конча Заспа" сборная Украины по Invictums Games ("Игры Непокоренных") провела открытую тренировку. Как сообщает kyiinfo.com.ua, приглашённые на тренировку имели возможность не только пообщаться с тренерами и членами команды, а также потренироваться вместе с ними. Сами участники сборной – ветераны войны на востоке Украины. Мужественные воины продемонстрировали процесс подготовки к международным соревнованиям Invictus Games.

Украинские ветераны усиленно готовятся к Invictus Games

Участники сборной Украины - фото kyiinfo.com.ua

Учебно-тренировочный сбор начался 20 ноября и длится до 3 декабря. Украинские ветераны готовятся к выступлениям в 7 видах спорта: легкая атлетика, паверлифтинг, гребли на тренажерах, велоспорт, плавание, баскетбол на колясках и стрельба из лука.

Украинские ветераны усиленно готовятся к Invictus Games - фото 2


Украинские ветераны усиленно готовятся к Invictus Games - фото 3


Украинские ветераны усиленно готовятся к Invictus Games - фото 4

Ранее "Игры Непокоренных" были дважды перенесены из-за пандемии в 2020 и 2021 годах. По мнению главного тренера Сергея Конюшока, это дало еще больше времени на подготовку и формирование крепкой команды. К соревнованиям украинская сборная подойдет в оптимальной спортивной форме.

Напомним, Invictus Games состоятся в апреле следующего года в нидерландском городе Гаага. Сборная Украины представлена участниками из всех регионов государства. Средний возраст ветеранов – 35 лет, а младшему участнику – 25 лет.

"Игры Непокоренных" проводятся раз в два года Фондом Игр Непокоренных в разных странах мира с участием 20-ти наций.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал, что сборная Украины узнала своих соперников раунда плей-офф на ЧМ-2022. Также "Комментарии" сообщали, сколько денег в среднем зарабатывает футболист в украинской ПФЛ.


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Источник: https://kyiinfo.com.ua/z-vijny-do-sportu-u-kyyevi-projshlo-vidkryte-trenuvannya-igor-neskorenyh/
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