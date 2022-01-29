Украинские футзалисты сотворили сенсацию на чемпионате Европы-2022 (видео)



















В пятницу, 28 января, в Гронингене состоялся заключительный тур группового этапа чемпионата Европы по футзалу. В группе А, сборная Украины противостояла своим визави из Португалии. Подопечные Косенко имели варианты выхода в 1/4 финала. Не смотря на поражение 0:1, один из них все же сработал. "Сине-желтые" завоевали второе место и пробились дальше.

Украина - Португалия - фото из открытых источников

В целом, обе сборные продемонстрировали равную игру с огромным количеством голевых моментов.

Первыми, могли выйти вперед украинские футзалисты. Нападающий Чернявский не смог переиграть один на один вратаря португальцев. Тут же, "бразильские" европейцы ответили не менее опасным голевым моментом, но мяч прошел мимо.

Португальцы не ожидали такого прессинга от соперника и все чаще прижимаясь к своим воротам, давали возможность подопечным Косенко забить гол. Но, именно точного завершения атаки, и помешало украинской сборной (как оказалось потом) выиграть этот матч.

После первого тайма, команды не сбавляли оборотов. Вначале, героем первых минут стал кипер Украины Цыпун, а потом, вновь его португальский визави.

Увы, но за 3 минуты до конца игры подопечные Косенко пропустили очень обидный мяч от Зики. И не смогли ничем ответить.





Несмотря на поражение, "сине-желтые" смогли пробиться в 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу по дополнительным показателям и победе сербов в матче против хозяев турнира. В итоге, соперниками в 1-м раунде плей-офф для Украины станет сборная Казахстана, матч запланирован на 31 января 2022 года.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о вариантах выхода сборной Украины в следующий раунд чемпионата Европы по футзалу.

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