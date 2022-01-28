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Варианты выхода сборной Украины в следующий раунд чемпионата Европы по футзалу

Есть три варианта выхода в следующий раунд

сегодня, 20:35
Автор:

Олег Терещенко
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В пятницу, 28 января, в последнем туре чемпионата Европы-2022, украинцы, в своей группе сыграют с португальцами, а нидерландцы – с сербами. Какие варианты выхода сборной Украины из группы?

Варианты выхода сборной Украины в следующий раунд чемпионата Европы по футзалу

Чемпионат Европы -2022 по футзалу - фото из UFFA

Как утверждает champion.com, стартовый матч чемпионата с Нидерландами усложнил задачу выхода сборной Украины из группы А.

К сожалению, подопечные Александра Косенко в том матче потерпели поражение (2:3). Далее, украинцы нанесли сокрушительное поражение сербам – 6:1. В других матчах группы А сборная Португалии обыграла Сербию (4:2) и Нидерланды (4:1). После двух туров португальцы удерживают лидерство в группе (6 очков), нидерландцы – вторые. Сборная Украины находится на третьем месте, имея одинаковое количество очков с Нидерландами, но уступает результат в личном матче.

Варианты выхода:

1. Победа над Португалией приносит украинцам путевку в четвертьфинал турнира. (Если все три команды в группе наберут поровну очков (по 6), то украинцы благодаря разгромному поражению Нидерландов португальцам не будут иметь худшую разницу голов.

2. Если подопечные Косенко сыграют вничью с Португалией, нужно надеяться только на победу Сербии над Нидерландами.

3. Поражение украинцев в матче с португальцами сохраняет шансы выхода из группы. Нужно, чтобы в параллельном матче Сербия выиграла Нидерланды с разницей не более 9 голов. Тогда обладатель второй путевки из группы будет определяться по личным встречам трех команд, которые будут иметь по три очка. Разгромное поражение Нидерландов с разницей в 9 и более голов дальше выведет Сербию. Победа Сербии с меньшей разницей голов в четвертьфинал Евро-2022 выведет сборную Украины.

Футзал. Евро-2022. Группа А. 3-й тур

28 января. Нидерланды. Гронинген. "Мартин Плаза". Начало в 21:30
Трансляция — UA:Перший
Интернет-трансляция — Суспільне Спорт 

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о плюсах и минусах тактических футбольных схем.


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Источник: https://champion.com.ua/others/2022/01/28/893251/turnirni-rozklady-hrupy-a-yevro-2022-varianty-vykhodu-zbirnoyi-ukrayiny-do-chvertfinalu
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