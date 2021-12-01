logo

BTC/USD

57085.75

ETH/USD

4597.88

LTC/USD

208.77

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Украинские футзалисты совершили сенсацию в первом матче Лиги чемпионов
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские футзалисты совершили сенсацию в первом матче Лиги чемпионов

Ивано-Франковский "Ураган" сумел вырвать победу у испанского "Леванте"

сегодня, 22:00
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

В среду, 1 декабря, Ивано-Франковский "Ураган" в Лиссабоне провел матч 1-го тура Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА против испанского "Леванте". По информации futsal.com, поединок прошел на площадке спорткомплекса Pavilhão Fidelidade.

Украинские футзалисты совершили сенсацию в первом матче Лиги чемпионов

"Ураган" - фото uragan.if.ua

Обе команды стремились одержать победу, чтобы начать свой путь в элитном раунде с позиции лидера. Соперники начали забивать только с середины первого тайма. Сначала испанцы вышли вперед благодаря точному выстрелу Толра. Украинцы дали достойный отпор, забив дважды, еще до перерыва. Голами отличились Коваль и Абакшин.

Все самое интересное произошло во втором тайме. После отдыха "Леванте" сравнял счет. Снова забил Толра (оформил дубль). А за десять минут до конца матча испанцы вышли вперед. Голом отличился Арача.

Но футзалисты "Урагана" выдержали удар. Сначала Коваль сравнял счет (оформил дубль), затем Абакшин точным выстрелом (оформил дубль) вывел уже украинцев вперед – 4:3. Окончательную точку в матче поставил Фаренюк – 5:3.

Таким образом, чемпион Украины в первом поединке ЛЧ победил серебряного призера чемпионата Испании.

Свой следующий матч иванофранковцы проведут в четверг, в 22:30. Соперником будет лиссабонская "Бенфика".

"Леванте" (Испания) – "Ураган" (Украина) – 3:5 (1:2)

Голы: Толра (11, 23), Арача (30) – Коваль (13, 36), Абакшин (16, 37), Фаренюк (38)

Предупреждения: Галло (5), Педрито (27) – Колток (11)

"Леванте": Феде – Решиа, Ривиллос, Амессауд, Педрито (к) – Арача, Рафа Усин, Толра, Галло, Руби, Серрано, Каталан, Паку, Берга

"Ураган": Колток(к) – Мик. Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк – Абакшин, Коваль, Мих. Грицина, Швед, Масевич, Завернутый, Шеремета, Левандовская

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, как мяч и корзина из-под персиков завоевали всемирное признание.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://futsal.com.ua/news/mizhnarodnyy-futzal/uragan-zdobuvaye-pershu-peremogu-v-elitnomu-raundi-ligy-chempioniv
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!