Украинские футзалисты совершили сенсацию в первом матче Лиги чемпионов

В среду, 1 декабря, Ивано-Франковский "Ураган" в Лиссабоне провел матч 1-го тура Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА против испанского "Леванте". По информации futsal.com, поединок прошел на площадке спорткомплекса Pavilhão Fidelidade.

"Ураган" - фото uragan.if.ua

Обе команды стремились одержать победу, чтобы начать свой путь в элитном раунде с позиции лидера. Соперники начали забивать только с середины первого тайма. Сначала испанцы вышли вперед благодаря точному выстрелу Толра. Украинцы дали достойный отпор, забив дважды, еще до перерыва. Голами отличились Коваль и Абакшин.

Все самое интересное произошло во втором тайме. После отдыха "Леванте" сравнял счет. Снова забил Толра (оформил дубль). А за десять минут до конца матча испанцы вышли вперед. Голом отличился Арача.

Но футзалисты "Урагана" выдержали удар. Сначала Коваль сравнял счет (оформил дубль), затем Абакшин точным выстрелом (оформил дубль) вывел уже украинцев вперед – 4:3. Окончательную точку в матче поставил Фаренюк – 5:3.

Таким образом, чемпион Украины в первом поединке ЛЧ победил серебряного призера чемпионата Испании.

Свой следующий матч иванофранковцы проведут в четверг, в 22:30. Соперником будет лиссабонская "Бенфика".

"Леванте" (Испания) – "Ураган" (Украина) – 3:5 (1:2)

Голы: Толра (11, 23), Арача (30) – Коваль (13, 36), Абакшин (16, 37), Фаренюк (38)

Предупреждения: Галло (5), Педрито (27) – Колток (11)

"Леванте": Феде – Решиа, Ривиллос, Амессауд, Педрито (к) – Арача, Рафа Усин, Толра, Галло, Руби, Серрано, Каталан, Паку, Берга

"Ураган": Колток(к) – Мик. Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк – Абакшин, Коваль, Мих. Грицина, Швед, Масевич, Завернутый, Шеремета, Левандовская

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