Украинские баскетболистки совершили невероятное в еврокубковом турнире

В четверг, 27 января, в Слобожанском (Харьковская обл.) состоялся второй матч 1/8 финала Еврокубка ФИБА. Как сообщает ukrbasket.net, "Прометей" на своей площадке принимал бельгийский "Касторс Брен" и победил гостей со счетом 79:56.

"Прометей" – "Касторс Брен" - фото из http://ukrbasket.net/

Учитывая победу слобожанок в первом матче на выезде с минимальным преимуществом (93:92), дома необходимо было убедительнее побеждать, чтобы не ставить под сомнение дальнейший турнирный путь.

С первых секунд украинские баскетболистки включали максимальные скорости и давление на соперника. За стартовую десятиминутку хозяйки оторвались на 16 очков. А уже к большому перерыву счет на табло уже был на расстоянии 22 балла.

Тон атак задавали американские лидеры Ариэль Аткинс и Джойнер Холмс. Традиционно большой объем работы в атаке и защите выполняла Татьяна Юркевичус. Вернулась на площадку опытная Ольга Дубровина, пропустившая первый поединок из-за травмы.

"Прометей" не разрешил своим соперницам переломить ход игры в третьей четверти. Следовательно, в заключительной они уверенно довели матч до нужной победы. В начале и конце четвертой 10-минутки хозяйки потеряли Холмс и Аткинс, которые получили идентичные незначительные повреждения. Впрочем, украинские баскетболистки к тому времени уже уверенно держали ход борьбы под своим контролем.

Самыми результативными в итоге стали те же американки: у Аткинса 21 очко, у Холмс – 15. Юркевичус сделала дабл-дабл – 10 очков, 14 подборов.

Следовательно, с двумя победами над "Касторс Брен", "Прометей" вышел в топ-8, где его соперником станет победитель пары "Мерсин" (Турция) – "Флам" (Франция). Из-за карантинных ограничений матчи этих команд перенесены на 16 и 17 февраля.

1/8 финала. Матч 2

27 января

Слобожанское. 19:00

"Прометей" (Украина) – "Касторс Брен" (Бельгия) – 79:56 (27:11, 21:15, 23:19, 8:11)

Первый матч – 93:92

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в Лиге чемпионов "Прометей" дал бой "Хапоэлю".





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