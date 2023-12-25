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Украинская теннисистка выйдет замуж за российского спортсмена

Катарина Завацкая и Ален Авидзба уже долгое время вместе

25 декабря 2023, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная в Украине теннисистка Катарина Завацкая (WTA 173) сообщила о помолвке с теннисистом из РФ Аленом Авидсбой . Перед этим одна из лучших украинских теннисисток праздновала женитьбу на острове Кипр.

Украинская теннисистка выйдет замуж за российского спортсмена

Катарина Завацкая и Ален Авидзба (фото из открытых источников)

Эту важную информацию украинская спортсменка известила своим подписчикам в социальных сетях. Катарина обнародовала небольшое видео, посвященное этому событию.

При этом 23-летний Ален объявил о своем намерении жениться на 23-летней украинцы 27 ноября 2023 года, когда они проводили отдых на Мальдивах. Катарина сказала "Да" своему избраннику, с которым встречалась более 6 лет.

Важно, что Ален Авидзба не осуждает российскую агрессию против Украины, хотя и призывал к миру во всем мире во время полномасштабной войны РФ в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странского спортсмена подыграл российской пропаганде. Украинский чемпион по шахматам Юрий Кузубов пожал руку гроссмейстеру из России Владиславу Артемьеву во время турнира на острове Мэн в Великобритании. Незадолго до того Федерация шахмат Украины рекомендовала украинцам не давить руки представителям РФ на соревнованиях.

Стало известно, что Кузубов пожал руку россиянину Артемьеву перед началом и по окончании партии 7-го тура турнира Grand Swiss. В результате украинец, игравший белыми, победил из России. Но поступок Юрия Кузубова сразу использовала в своих целях кремлевская пропаганда. Российские СМИ сразу растиражировали это, а россияне с восторгом восприняли поступок украинца.

С детства будущий шахматист жил в Краматорске на Донбассе. 27 мая 2023 года Кузубов попал в список лиц, не вернувшихся в Украину. Он нарушил взятые на себя обязательства по срокам возвращения на территорию Украины по окончании международного турнира.

 



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Источник: https://www.instagram.com/p/C1H1NLntSWV/
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