logo

BTC/USD

42621.10

ETH/USD

2522.96

LTC/USD

69.44

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Украинская теннисистка встретится с россиянкой в третьем круге Australian Open
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская теннисистка встретится с россиянкой в третьем круге Australian Open

Во втором круге Australian Open Костюк победила бельгийку Мертенс (5:7, 6:1, 7:6)

сегодня, 00:09
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) узнала имя своей соперницы в третьем круге Australian Open. На этом этапе Костюк сыграет против россиянки Элины Аванесян (№74 WTA).

Украинская теннисистка встретится с россиянкой в третьем круге Australian Open

Марта Костюк. Фото с открытых источников

Аванесян во втором круге турнира неожиданно победила 8-й номер рейтинга WTA Марию Саккари из Греции со счетом 6:4, 6:4. Это была первая победа для россиянки над теннисисткой из топ-10. Марта Костюк провела сложный матч с бельгийкой Элизой Мертенс (№28 WTA) во втором круге AO, но сумела победить со счетом 5:7, 6:1, 7:6. Украинка уже третий год, когда она достигает третьего круга этого турнира.

Само противостояние Костюка против россиянки состоится 19 января.

Больше спортивных новостей

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости