Украинская теннисистка встретится с россиянкой в третьем круге Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) узнала имя своей соперницы в третьем круге Australian Open. На этом этапе Костюк сыграет против россиянки Элины Аванесян (№74 WTA).



Марта Костюк. Фото с открытых источников

Аванесян во втором круге турнира неожиданно победила 8-й номер рейтинга WTA Марию Саккари из Греции со счетом 6:4, 6:4. Это была первая победа для россиянки над теннисисткой из топ-10. Марта Костюк провела сложный матч с бельгийкой Элизой Мертенс (№28 WTA) во втором круге AO, но сумела победить со счетом 5:7, 6:1, 7:6. Украинка уже третий год, когда она достигает третьего круга этого турнира.

Само противостояние Костюка против россиянки состоится 19 января.

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