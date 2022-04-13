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Украинская спортсменка завоевала "золото": что известно

Украинка Анжелика Терлюга тренируется во Франции и уже имеет очередную победу

сегодня, 09:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Во Франции 30-летняя украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала первенство на чемпионате в командных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Украинская спортсменка завоевала "золото": что известно

Фото министерства молодежи и спорта

Анжелика входит в состав французской команды Karate Sarcelles с 2018 года. "Золотая" медаль для нее в командных соревнованиях в составе французской Karate Sarcelles уже вторая. Украинка поделилась, что ее поддерживают во Франции, а население осуждает агрессию России против Украины и геноцид украинцев. И вообще спортивное сообщество во Франции на стороне украинцев и всячески их сочувствует нашим гражданам.

"Хочу поблагодарить команду и тренера Даниила Де Барроса. Вы дали мне возможность продолжать подготовку и даете такие хорошие тренировки. Все французы с Украиной. Меня здесь очень поддерживают и все в шоке от ситуации. Спасибо Франции за большое сердце. Мне нужно продолжать тренировки, чтобы подготовиться к следующему турниру в Португалии. Мое сердце с семьей и Украиной. Очень жду, когда вернусь домой", — написала спортсменка.

На счету спортсменки звания чемпионки и уже четыре "золота" в кумите, которые она добыла в борьбе на Чемпионатах Европы в 2017, 2018, 2019 годах и в 2022 году.

Напомним, что одесситка Анжелика стала серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, победив соперниц в кумите в весовой категории до 55 кг. Украинка имеет звание лучшей спортсменки страны, дважды она номинирована на такую награду.

Как сообщал портал, Александр Усик создал благотворительный фонд для предоставления гуманитарной помощи украинцам, сбора амуниции для военных. Usyk Foundation созданный для помощи армии и украинцам, пострадавшим от путинской агрессии.



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Источник: https://t.me/minmolodsport
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