logo

BTC/USD

28295.86

ETH/USD

1805.32

LTC/USD

92.50

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Украинец стал самым сильным человеком Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинец стал самым сильным человеком Европы

Украинский стронгмен Павел Кордияка выиграл Europe's Strongest Man 2023. Второе место досталось еще одному украинцу.

сегодня, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

27-летний украинец Павел Кордика занял первое место в соревнованиях Europe's Strongest Man. Таким образом, украинец оказался самым сильным человеком в Европе. Второе место также досталось Украине, его получил Алексей Новиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Общественное".

Украинец стал самым сильным человеком Европы

Украинские силачи и латвийский стронгмен. Фото из открытых источников

По итогам пяти дисциплин украинец Павел Кордияка набрал 57,5 баллов и завоевал первое место в соревнованиях Europe's Strongest Man. На втором месте оказался чемпион 2022 Алексей Новиков с результатом в 53,5 балла. Таким образом, украинцы второй раз подряд выиграли Europe's Strongest Man. Третья позиция досталась латышке Ашварасу Шмаукстелису.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Европа's Strongest Man имел пять дисциплин. На первом этапе силачи должны были поднять бревна. Единственным, кто смог поднять все пять бревен, был Павел Кордияка. Вторая дисциплина была на скорость, участники должны были перенести вещи в корзину и перенести ее на необходимое расстояние. Третья задача была по становой тяге. Четвертая дисциплина называлась "Колесо боли", а стронгмены должны тянуть рычаг по кругу как можно дольше. Единственным, кто пересек отметку в 1000 градусов стал Павел Кордияка, второе место получил Новиков с результатом в 897 градусов. Последнее соревнование было по поднятию каменных глыб.

По итогам соревнований Павел Кордияка признан сильнейшим человеком Европы.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что МОК цинично ответил на критику Украины относительно допуска российских спортсменов.

Также "Комментарии" писали о том, что "Уимблдон" официально изменил свое решение в отношении российских спортсменов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/432867-ukrainskij-strongmen-pavlo-kordiaka-zdobuv-titul-najsilnisoi-ludini-evropi-2023-ak-ce-bulo/?fbclid=IwAR3VLZetV-efX35nB6OgMZRer66hICjNcf43H_CoyjPfAMpMQVkqTwMEWDg
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!