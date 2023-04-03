Украинец стал самым сильным человеком Европы

27-летний украинец Павел Кордика занял первое место в соревнованиях Europe's Strongest Man. Таким образом, украинец оказался самым сильным человеком в Европе. Второе место также досталось Украине, его получил Алексей Новиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Общественное".



Украинские силачи и латвийский стронгмен. Фото из открытых источников

По итогам пяти дисциплин украинец Павел Кордияка набрал 57,5 баллов и завоевал первое место в соревнованиях Europe's Strongest Man. На втором месте оказался чемпион 2022 Алексей Новиков с результатом в 53,5 балла. Таким образом, украинцы второй раз подряд выиграли Europe's Strongest Man. Третья позиция досталась латышке Ашварасу Шмаукстелису.

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Европа's Strongest Man имел пять дисциплин. На первом этапе силачи должны были поднять бревна. Единственным, кто смог поднять все пять бревен, был Павел Кордияка. Вторая дисциплина была на скорость, участники должны были перенести вещи в корзину и перенести ее на необходимое расстояние. Третья задача была по становой тяге. Четвертая дисциплина называлась "Колесо боли", а стронгмены должны тянуть рычаг по кругу как можно дольше. Единственным, кто пересек отметку в 1000 градусов стал Павел Кордияка, второе место получил Новиков с результатом в 897 градусов. Последнее соревнование было по поднятию каменных глыб.

По итогам соревнований Павел Кордияка признан сильнейшим человеком Европы.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что МОК цинично ответил на критику Украины относительно допуска российских спортсменов.

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