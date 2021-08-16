Украинец стал чемпионом Европы по маунтинбайку

Украинец Александр Гудыма впервые в истории украинского велосипедного спорта получил "золотую" медаль в Чемпионате Европы по маунтинбайку. Об этом сообщается на странице Украинской национальной команды "МТБ" (МТБ — маунтинбайк) в Facebook.

Александр Гудыма выиграл "золото", фото Ukraine National Team "MTB"

Соревнования по маунтинбайку состоялись в Новом Саде в Чехии 14 августа. Александр соревновался в категории "юниоры" и стал первым украинским юниором с чемпионским титулом по маунтинбайку. Ранее среди юниоров украинские юноши в соревнованиях по маунтинбайку занимали лишь второе место. Поэтому результат Александра со временем 1:06:43 и его "золото" стали действительно историческим моментом в велосипедном спорте.

Ранее Александр Гудыма на чемпионате Европы не занимал призовых мест. На этот раз Александр финишировал на 37 секунд быстрее швейцарца Романа Гольцера. Третьим приехал на финиш француз Александр Мартинс. Результат украинца поражает, ведь в гонке участвовал 91 спортсмен и Александру удалось обогнать их всех.



Медаль Александра вторая в этом сезоне для украинцев. "Бронзу" привезла Ирина Попова, которая финишировала третьей во взрослом кросс-кантри элиминатор. Еще один украинец Егор Волков, который участвовал в кросс-кантри, сошел с дистанции после первого круга.



Между тем в Чехии продолжаются заезды в рамках Чемпионата. В воскресенье соревновались женщины и мужчины в категории Elite, а также между собой соревновались женщины в категории U23.

Отметим, что кросс-кантри — это гонки на маунтинбайку по местности, где есть природные и искусственные спуски, затяжные подъемы, скоростные и технические участки. Для соревнований по кросс-кантри используют трассы шорт-трек длиной до 5 километров, которые состоят с 6-10 кругов.



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