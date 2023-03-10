Уимблдон принял решение в пользу россиян

Из-за давления международное давление организаторы Уимблдона приняли решение разрешить выступать на своем турнире спортсменам из Беларуси и России. Однако для этих теннисистов будут введены дополнительные правила. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.

Российские теннисисты смогут принять участие в турнире в Лондоне. Фото из открытых источников

В 2022 году турнир в Великобритании стал единственным турниром Большого шлема, на котором запретили участие представителям России и Белоруссии. Это связано с войной, которую начал российский диктатор нападением на территории Украины. После такого решения организаторов Уимблдона мировая федерация тенниса приняла, что не будет начислять баллы в рейтинг по итогам турнира.

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Однако в этом году Уимблдон подвергся давлению со стороны WTA и ATP, которые настаивали на том, чтобы российские и белорусские спортсмены приняли участие в соревновании, иначе турнир потеряет теннисную лицензию. Организаторы Уимблдона решили допустить спортсменов из стран-агрессоров, однако выставили перечень условий.

"Российских игроков не заставят публично заявить о неприятии войны в Украине, но их могут попросить подписать Кодекс поведения перед турниром", – сообщает Daily Mail.

Теннисистам из России и Беларуси будет позволено играть под нейтральными флагами, а на игровых площадках будет запрещено присутствие национальной символики обеих стран. Точный список условий еще не опубликован.

В этом году турнир пройдет с 3 по 16 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первой ракетке мира запретили выступать в США.

Также "Комментарии" писали, что украинка победила россиянку в финале турнира и получила свой первый титул.