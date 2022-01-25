Тройке альпинистов подчинилась знаковая вершина

Тройка альпинистов: Себастьян Пеллетти (Sebastián Pelletti), Романо Маркотти (Romano Marcotti) и Пепо Хурадо (Pepo Jurado) совершили первое в истории восхождение на вершину пика Куэрно Эсте (Cuerno Este), что расположен в горном массиве национального парка Торрес-дель-Пайне (Torres del Paine) в Чилийской Патагонии.

Покорение вершины - фото из 4sport.ua

Как сообщает 4sport.ua, на эту знаковую, красивую вершину до сих пор не было совершено ни единого восхождения, хотя многие альпинисты и предпринимали подобные попытки; однако все они останавливались на нижних гранитных плитах.

И только сегодня тройка альпинистов смогла преодолеть этот трудный участок и подняться по сланцевой башне на саму вершину пика.

И так, спустя восемьдесят пять лет после восхождения на вершину Серро Альмиранте Нието ( Cerro Almirante Nieto), что была первой пройденной вершиной в массиве Торрес дель Пейн, была пройдена последняя из крупных вершин этого массива.

Так же, стоит отметить, что альпинисты Себастьян и Романо пытались совершить это восхождение еще несколько недель тому назад, поднявшись до основания предвершинной башни.

Но этот раз они вернулись на стену, взяв с собой молоток и скальные крючья.

В гранитной секции они поднимались по линии, идущей параллельно и временами похожую на маршрут "Bailar con el viento", которая состоит из пяти веревок.

Далее последовали 200 метров перехода по легкому гребню и 300 метров на вертикальной скале с короткими, но сложными нависающими секциями, где было трудно трудно установить безопасную станцию.

Свой новый маршрут они назвали "Vacaciones Metamórficas", его длина составляет 600 метров а категория маршрута соответствует скальной сложности 5.11-.

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