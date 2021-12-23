Три классных лайфхака для игры в покер от чемпиона мира: разогрев, неудача и перерыв

Один из лучших покеристов Украины Михаил Гутый поделился советами, как можно проапгрейдить свой скилл, сообщает game.segodnya.ua.

Михаил Гутый - фото с открытых источников

Многие начинающие игроки в покер задаются вопросом, как можно улучшить свою игру. За советом принято обращаться к профессионалам, которые уже достигли в покере определенного успеха.

К примеру, рекордсмен по золотым браслетам WSOP Фил Хельмут на каждый Main Event серии приходит в каком-то косплейном образе в окружении красавиц. Другие же предпочитают йогу или занятие спортом перед игрой в покер.

Своими советами по улучшению игры, в покер поделился амбассадор PokerMatch и один из лучших покеристов Украины Михаил Гутый.

Разогрев

Есть классный лайфхак настроя перед игрой. Такой себе разогрев спортсмена. За полчаса до игровой сессии Михаил смотрит какие-нибудь покерные видео: разбор раздач или повторы финалок. Не лишним будет пощелкать покерный софт.

Неудача

Неудача – часть игры. Без этого покер просто невозможен. Если это принять, а где-то даже отнестись с юмором, играть станет легче. Нужно помнить, что покер не та игра, где ты можешь выиграть каждую сессию.

Перерыв

Не стоит забывать тратить 5-минутки с умом. Лучше сделать перерывы – это небольшой кроссфит: отжаться, подтянуться, присесть, отличный вариант для поддержания тонуса.

Гутый известен не только в нашей стране, но и во всем мире. Уже более семи лет Михаил попадает в призы на крупнейших сериях мира.

В 2018 году Гутому покорилась одна из главных вершин в покерном мире. На турнире серии WSOP Europe в Развадове украинец выиграл золотой браслет, триумфовав в ивенте Turbo Bounty Hunter.

Кроме того, в составе Национальной сборной Украины покерист из Луцка стал чемпионом мира по матч-покеру и лучшим игроком Кубка Наций-2020.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в матче 1/32 финала Кубка Франции произошло несчастье: поединок между командами был остановлен.





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