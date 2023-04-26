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Трансгендерный бегун вызвал масштабный скандал

Гленник Франк пробежал марафон в Лондоне как женщина. Однако несколько месяцев назад выступала на соревнованиях как мужчина.

26 апреля 2023, 19:50
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Автор:

Slava Kot

Трансгендерная бегунья Гленик Франк воспользовалась лазейкой на Лондонском марафоне и приняла участие в соревнованиях как женщина. Участница Олимпийских игр Мара Ямаучи раскритиковала организаторов мероприятия и заявила, что это оскорбление для 14 тыс. женщин, участвовавших в соревнованиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.

Трансгендерный бегун вызвал масштабный скандал

Гленик Франка на марафоне. Фото: BBC

В прошлом году Гленик Франк пробежала Нью-Йоркский марафон, где участвовала как мужчина по имени Глен. Однако недавно она выступала в Лондоне как женщина. Франк использовала лазейку в правилах легкой атлетики Великобритании, запрещающих участвовать в соревнованиях трансгендерам.


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Когда Гленик Франк пробежала марафон, журналисты взяли у нее интервью. Трансгендер сказал "сила женщин" и напрягая бицепсы и мышцы живота перечислил все другие соревнования в которых участвовал, в том числе и те, где выступал как мужчина. Это вызвало гнев среди профессиональных спортсменок, в частности, олимпийская бегунья Мара Ямаучи заявила, что позволить участвовать в Лондонском марафоне для Гленик Франк было "неправильно и несправедливо".

"Мужчины в (женской) категории — это нечестно по отношению к женщинам. Почти 14 000 настоящих женщин получили худшую позицию на финише через Франк", — написала Ямаучи и добавила, что даже когда она была "второй в мире" женщиной по скорости в марафоне, то "по крайней мере 1300 мужчин бежали быстрее меня".

В женском зачете Франк закрепилась на 6160 месте. Соревнования завершили 20 123 женщин. Если бы Гленик Франк стартовала как мужчина, ее времени в четыре часа, 11 минут и 28 секунд было бы достаточно, чтобы занять только 15 386 место.

Гленик Франк отреагировала на критику и попросила прощения у Мары Ямаучи, сказав, что не хотела никого обидеть. Франк объяснила, что на Нью-Йоркском марафоне побежала как мужчина, ведь у США не было возможности зарегистрироваться как женщина для участия в соревнованиях, тогда как в Британии это можно было сделать.

31 марта UK Athletics объявила, что запрещает трансгендерным спортсменам участвовать в своих лицензированных соревнованиях. Однако позволяет это делать тем, кто уже участвовал в соревнованиях раньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна половая пара из Украины вышла замуж в Великобритании.

Также "Комментарии" писали об австралийской спортсменке Эбани Бриджес, которая поделилась информацией, что за создание аккаунта на OnlyFans получила большой гонорар.



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Источник: https://nypost.com/2023/04/25/trans-runner-glenique-frank-ripped-for-beating-14k-women-in-london-marathon/
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