Трагический скачок веры. Разбился о скалы известный спортсмен



















Ярно Кордиа занимался бейсджампингом – это экстремальный вид спорта, в котором участник, одетый в специальный костюм (вингсьют), прыгает с большой высоты, а затем скользит по воздуху. Каждая попытка обычно заканчивается раскрытием парашюта и приземлением. Его считали одним из пионеров этой дисциплины. Человек совершивший тысяч и прыжков разбился о скалы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на нидерландское издание AD.

Разбился Ярно Кордиа. Фото из открытых источников

44-летний нидерландец погиб во время бейсджампинга в вингсьюте в Швейцарии. Швейцарская полиция сообщила, что мужчина погиб в горах у Лаутербруннена. Он прыгнул с горы Hig La Mousse и по неизвестным причинам несколько раз ударился о скалу. Сотрудники скорой помощи, когда прибыли к мужчине, уже не смогли ничего сделать.

В Facebook сестра Кордиа написала, что "скачок веры" в Швейцарии стал для него последним. Социальные сети переполнены сообщениями от друзей, семьи и компаний, выражающих свой шок и печаль по поводу его смерти. Они описывают его как "пионера сообщества вингстеров" и одного из опытнейших спортсменов этого вида спорта в мире.

Посмотреть сногсшибательные прыжки нидерландского экстремального спортсмена Ярно Кордиа можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французский футболист пытался провести 100 кг кокаина, однако его задержали в аэропорту Парижа. Напарницу футболиста, которая оказалась его девушкой, отпустили, а мужчина ждет решения суда.

Также "Комментарии" писали о том, что известный американский гонщик Кен Блок погиб страшной смертью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!