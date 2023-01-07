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Трагический скачок веры. Разбился о скалы известный спортсмен

Другой подвиг принес бы ему славу. К сожалению, это кончилось трагически. Во время одного из своих сногсшибательных прыжков Ярно Кордиа погиб, разбившись о скалы.

7 января 2023, 23:23 comments1010
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Автор:

Slava Kot








Ярно Кордиа занимался бейсджампингом – это экстремальный вид спорта, в котором участник, одетый в специальный костюм (вингсьют), прыгает с большой высоты, а затем скользит по воздуху. Каждая попытка обычно заканчивается раскрытием парашюта и приземлением. Его считали одним из пионеров этой дисциплины. Человек совершивший тысяч и прыжков разбился о скалы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на нидерландское издание AD.

Трагический скачок веры. Разбился о скалы известный спортсмен

Разбился Ярно Кордиа. Фото из открытых источников

44-летний нидерландец погиб во время бейсджампинга в вингсьюте в Швейцарии. Швейцарская полиция сообщила, что мужчина погиб в горах у Лаутербруннена. Он прыгнул с горы Hig La Mousse и по неизвестным причинам несколько раз ударился о скалу. Сотрудники скорой помощи, когда прибыли к мужчине, уже не смогли ничего сделать.

В Facebook сестра Кордиа написала, что "скачок веры" в Швейцарии стал для него последним. Социальные сети переполнены сообщениями от друзей, семьи и компаний, выражающих свой шок и печаль по поводу его смерти. Они описывают его как "пионера сообщества вингстеров" и одного из опытнейших спортсменов этого вида спорта в мире.

Посмотреть сногсшибательные прыжки нидерландского экстремального спортсмена Ярно Кордиа можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французский футболист пытался провести 100 кг кокаина, однако его задержали в аэропорту Парижа. Напарницу футболиста, которая оказалась его девушкой, отпустили, а мужчина ждет решения суда.

Также "Комментарии" писали о том, что известный американский гонщик Кен Блок погиб страшной смертью.



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Источник: https://www.ad.nl/buitenland/nederlandse-wingsuit-vlieger-jarno-cordia-omgekomen-in-zwitserland~aa042758/?referrer=https%3A%2F%2Fnltimes.nl%2F
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