ТОП-3 самых крутых возрастных автогонщиков "Формулы-1", которые установили мировые рекорды

В отличие от футбола, автогонки, в частности "Формула-1" — вид спорта, в котором и после 35 лет можно демонстрировать свои лучшие результаты. Сайт Проспорт, подготовил ТОП-3 самых возрастных участников "Ф-1", которые смогли установить рекордные заезды.



Хуан-Мануэль Фанхио - фото из открытых источников

Рекорд чемпионата в качестве самого возрастного участника "Формулы-1", показавшего в гонке лучший круг, принадлежит латиноамериканцу Хуану-Мануэлю Фанхио. Этот аргентинский гонщик в возрасте 46 лет и 209 дней сумел показать лучший круг во время Гран-при Аргентины в 1958 году. Тогда он выступал за команду "Мазерати".

На втором месте в этом рейтинге расположился Пьеро Таруффи, итальянский гонщик "Формулы-1". Свой рекорд он установил на Гран-при Швейцарии в 1952 году, показав лучший круг в 45 лет и 219 дней. Выступал Таруффи за команду "Феррари".

На третьем месте – итальянец Джузеппе Фарина из команды "Альфа Ромео". В возрасте 44 лет и 321 дня он показал свой лучший круг на Гран-при, которое в 1951 году прошло на его родине.

Всемирно известный гонщик "Формулы-1" из Германии Михаэль Шумахер, который в 2012 году официально завершил свою спортивную карьеру, также есть в этом рейтинге. Он занимает 7 строку – лучший круг в возрасте 43 лет и 201 дня он показал во время Гран-при Германии в 2012 году. Тогда он выступал уже не за "Феррари", а за "Мерседес". В топ-10 рейтинга только Шумахер является гонщиком современности, остальные пилоты "Формулы-1" из списка выступали в 50-х, 70-х и 80-х годах.

Ранее "Комментарии" рассказывали о трагедии, из-за которой был отменен чемпионат мира по фигурному катанию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!