Теннисист угрожал убить судью, пока его не выгнали с корта

Представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур угрожал служителю Фемиды расправой. 125-ю ракетку мира дисквалифицировали на турнире ATP-500 в Акапулько в матче с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Дамир Джумхур (фото из открытых источников)

При счете 5:5 Джумхур проиграл свою подачу, по его мнению, из-за ошибки линейного судьи. Босниец начал спорить и получил предупреждение. Но на этом не остановился: выбил мяч с корта, получил еще одно предупреждение и штраф в одно очко.



Разгневанный теннисист отказался продолжать матч при счете 5:6. Джумхур выкрикивал оскорбления в адрес судьи, требовал, чтобы тот спустился с вышки и обещал его убить. В итоге дело закончилось дисквалификацией боснийца. После этого он принял свое поражение и ушел. Теперь Джумхура ждет крупный штраф от ATP Tour.

мериканская теннисистка не смогла сдержать слезы после своего поражения в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Серена Уильямс проиграла по результатам двух сетов японке Наоми Осаке. Решающий счет составил 2:6 и 3:6. После этого выступления Серена больше не сможет бороться за победу. Теннисистка сразу после матча дала пресс-конференцию журналистам, однако успела ответить лишь на несколько вопросов и расплакалась. Один из журналистов спросил теннисистку, чувствовала ли она утром, что этот день закончится чем-то подобным. Серена ответила, что ничего не предвещало беды. Она признала, что всему виной ошибки, которые она допустила во время выступления, и назвала их очень простыми. Другая журналистка спросила, был ли жест, который сделала Серена, покидая корт, символом прощания: когда зрители провожали ее бурными овациями, теннисистка прижала руку к сердцу.

Напомним, а

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