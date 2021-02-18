Звездная теннисистка Серена Уильямс разрыдалась из-за поражения на чемпионате в Австралии



















Американская теннисистка не смогла сдержать слезы после своего поражения в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает в Twitter Tennis Channel.

Серена Уильямс расплакалась. Фото: YouTube

Серена Уильямс проиграла по результатам двух сетов японке Наоми Осаке. Решающий счет составил 2:6 и 3:6. После этого выступления Серена больше не сможет бороться за победу.

Теннисистка сразу после матча дала пресс-конференцию журналистам, однако успела ответить лишь на несколько вопросов и расплакалась.

Один из журналистов спросил теннисистку, чувствовала ли она утром, что этот день закончится чем-то подобным. Серена ответила, что ничего не предвещало беды. Она признала, что всему виной ошибки, которые она допустила во время выступления, и назвала их очень простыми.

Другая журналистка спросила, был ли жест, который сделала Серена, покидая корт, символом прощания: когда зрители провожали ее бурными овациями, теннисистка прижала руку к сердцу.

"Если это и было прощание, я бы этого никому не сказала", — ответила чемпионка.

Напоследок ее спросили, что она должна была бы сделать во время соревнования, чтобы все завершилось иначе. Теннисистка не выдержала и разрыдалась, так и не ответив на вопрос, и, не завершив пресс-конференцию, ушла.

"С меня хватит", — сказала она напоследок.

Ранее Серена Уильямс выиграла 8 полуфиналов в Австралии из тех 8, в которых она принимала участие.

Напомним, "Комментарии" сообщали о том, что Серена Уильямс стала законодательницей стиля. Она выпустила собственный бренд одежды, о котором сняла видеоролики с советами.



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