Стала известна первая сборная, вышедшая в 1/2 финала Евро-2022 по футзалу

В понедельник, 31 января, на чемпионате Европы-2022 по футзалу среди мужчин, который продолжается в Нидерландах, определился первый полуфиналист турнира. Как сообщает suspilne.media, за выход в 1/2 боролись действующие чемпионы – сборная Португалии – и дебютанты Евро – Финляндия.

Сборная Португалия - фото из официального сайта АМФР

Португалия завоевала раннее преимущество на старте матча. Уже на четвертой минуте счет открыл защитник Афонсо Жезус: с подачи Варелы.

Однако финны сумели навязать борьбу и на 10-й минуте сравнять счет – 1:1. Гол забил нападающий Мойка Госио, грудью переведя мяч в ворота после попытки пробить от Аламиккотерво.

Через четыре минуты Жезус снова вывел свою команду вперед, оформив дубль по передаче Бруно Коэльо. Это его четвертый гол за четыре матча Евро-2022. Единственная игра, в которой он не забивал – встреча с Украиной.

Во втором тайме финны снова вернули игре кратковременную интригу. На 27-й минуте в воротах фаворитов отличился финский защитник Аутио: из ассиста Юкки Китолы.

Правда, португальцы быстро отыгрались: через десять минут до конца основного времени форвард Мигель Анжелу забил после передачи Эрика.

Несмотря на попытки финнов пойти в конратаку и реализовать штрафную площадку, португальцам удалось удержать такой счет до конца матча, что позволило им пробиться на следующую стадию.

Евро-2022 по футзалу (мужчины). Четвертьфинал

Португалия – Финляндия 3:2

Голы: Жезус, 4, 15, Анжела, 30 – Госио, 10, Аутио, 27

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