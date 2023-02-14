Спортсмен предал жену на улице и попал на видео. Теперь просит прощения

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Джо Вестерман занимался сексом с супругой друга на одной из улиц. Теперь 33-летний регбист просит прощения за то, что случилось и обвинил в своих действиях алкоголь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Marca.
Регбист Джо Вестерман. Фото из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В сеть попало видео как регбист английской Суперлиги Джо Вестерман занимается сексом с женой своего друга прямо на улице одного из городов.
После того как скандальное видео получило огласку Вестерман извинился за свои действия.
Команда Castleford Tigers, за которую выступает 33-летний регбист, решила оштрафовать спортсмена.
Сначала считали, что на видео жена спортсмена, но Лорен Вестерман сообщила, что это не она. Женщина обижена и до сих пор не общается с мужчиной, за которого вышла замуж в 2014 году и имеет троих детей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный футболист расстался со своей партнершей.
Также "Комментарии" писали о матче Лиги конференций Европы в Молдове, который пройдет без зрителей из-за опасности государственного переворота спонсируемого Кремлем.
Обсуждения
Новости