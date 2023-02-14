Спортсмен предал жену на улице и попал на видео. Теперь просит прощения

Джо Вестерман занимался сексом с супругой друга на одной из улиц. Теперь 33-летний регбист просит прощения за то, что случилось и обвинил в своих действиях алкоголь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Marca.



Регбист Джо Вестерман. Фото из открытых источников

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В сеть попало видео как регбист английской Суперлиги Джо Вестерман занимается сексом с женой своего друга прямо на улице одного из городов.

После того как скандальное видео получило огласку Вестерман извинился за свои действия.

"Я хотел бы от всей души извиниться перед своей семьей и друзьями за свое поведение. Я понял, что мне нужно поработать над алкоголем", — говорит Вестерман.

Команда Castleford Tigers, за которую выступает 33-летний регбист, решила оштрафовать спортсмена.

"После внутреннего расследования Castleford Tigers может подтвердить, что Джо Вестерман был оштрафован на крупную сумму, а также обязан взять на себя общественные работы, чтобы рассказать молодежи о последствиях употребления алкоголя", — заявили в клубе.

Сначала считали, что на видео жена спортсмена, но Лорен Вестерман сообщила, что это не она. Женщина обижена и до сих пор не общается с мужчиной, за которого вышла замуж в 2014 году и имеет троих детей.

"Я бы хотела, чтобы этого никогда не произошло", – Лорен Вестерман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный футболист расстался со своей партнершей.

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