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Следующий сезон "Формулы-1" состоится с изменениями: начисление очков и спринты

Формула-1 утвердила проведение трех этапов со спринтами в 2022 году с измененной системой начисления очков

сегодня, 21:05
Автор:

Олег Терещенко
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Следующий сезон "Формулы-1" состоится с изменениями: начисление очков и спринты

"Формула-1" - фото из открытых источников


В понедельник, 14 февраля, в Лондоне состоялось заседание Комиссии "Формулы-1". По нем было принято ряд заявлений. Одно из них касалось некоторых изменений, касающихся формата гонок.

Как сообщает Все о спорте, с ссылкой на ФИА, в частности, в сезоне-2022 в "Ф-1" пройдет три Гран-при с новым форматом, подразумевающим проведение спринт-квалификаций. Эти этапы пройдут на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле, на Гран-при Австрии, а также на Гран-при Бразилии. Официальное название субботней сессии – спринт, а не спринт-квалификация, как было в прошлом году.

Так же, существенно изменится сама система начисления очков в спринтах. В 2021 году очки получали только пилоты, занявшие места в топ-3 (3-2-1). В этом сезоне очки будут получать уже восемь пилотов (8-7-6-5-4-3-2-1).

Учитывая прошлогоднее Гран-при Бельгии, которое оказалось фактически сорваным из-за дождя, были внесены изменения в правила начисления очков в гонках, которые не удается завершить полноценно.

В новом сезоне, для того, чтобы гонка была признана фактически состоявшейся, участникам будет требоваться проехать минимум два круга в боевом режиме – без нахождения на трассе машины безопасности. В случае преодоления двух и более кругов, но менее 25 процентов дистанции, очки получат пилоты, попавшие в топ-5 (6-4-3-2-1).

Если преодолено от 25 до 50 процентов дистанции, очки получат уже девять пилотов (13-10-8-6-5-4-3-2-1). От 50 до 75 процентов, очки получат пилоты из топ-10, но в усеченном количестве (19-14-12-9-8-6-5-3-2-1).

Полностью состоявшейся гонка будет считаться в случае преодоления минимум 75 процентов дистанции – в этом случае очки будут начислены по обычным правилам.

"Комментарии" уже сообщали, что очередная команда "Формулы-1" представила свою новинку на следующий сезон.


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Источник: https://pro-sports.site/goryachaya-novost/formula-1-utverdila-provedenie-treh-etapov-so-sprintami-v-2022-godu-s-izmenennoj-sistemoj-nachisleniya-ochkov/
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