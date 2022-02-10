Очередная команда "Формулы-1" представила свою новинку на следующий сезон

В четверг, 10 февраля, "Астон Мартин" (команда "Формулы-1") представила на всеобщее обозрение своим болельщикам новый болид, на котором гонщики проведут сезон-2022.

AMR22 - фото из открытых источников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Астон Мартина".

Окрашенную в фирменный темно-зеленый цвет и оснащенную мотором "Mercedes" новинку представили: владелец команды Лоуренс Стролл и пилоты Себастьян Феттель и Лэнс Стролл. Главное отличие в ливрее – оно немного светлее, чем в прошлом году, и дополнена желтой полоской.

Сама машина получила название – AMR22.

Уже завтра, 11 февраля, новинку протестуют главные пилоты команды Себастьян Феттель и Лэнс Стролл. Заезды состоятся на автодроме "Сильверстоун".

Стоит отметить, что прошлый чемпионат стал для команды, когда-то основанной Эдди Джорданом первым под названием "Астон Мартин". Результаты "конюшни", оказались не утешительными, чем были в предыдущем году под названием "Рейсинг Пойнт".

"Астон-Мартин" лишь трижды финишировала в топ-5 и набрала 77 очков по итогам сезона. Такой результат позволил опередить в Кубке конструкторов только трио аутсайдеров – "Альфа Ромео", "Уильямс" и "Хаас". Лучшая гонка "Астон Мартина" – Гран-При Азербайджана, где Феттель финишировал вторым.

Напомним, что первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Расписание презентаций перед сезоном-2022:

11 февраля — "Макларен";

14 февраля — "Альфа Таури";

17 февраля — "Феррари";

18 февраля — "Мерседес";

21 февраля — "Альпин";

27 февраля — "Альфа Ромео"

Информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что "Ред Булл" презентовал свой новый болид. Кроме того, портал рассказывал о том, как в семье часовщиков родился будущий автогонщик и конструктор.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!