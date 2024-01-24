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Сказка продолжается: украинская теннисистка вышла в полуфинал Australian Open (ВИДЕО)

Ястремская стала самой молодой украинской теннисисткой, сыграющей в полуфинале турнира Grand Slam

сегодня, 13:21
Автор:
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Куров Артем
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Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open. В четвертьфинальном поединке украинская теннисистка одолела в двух сетах представительницу Чехии Линду Носкову со счетом 6:3, 6:4. Об этом сообщает портал Большого тенниса Украины.

Сказка продолжается: украинская теннисистка вышла в полуфинал Australian Open (ВИДЕО)

Даяна Ястремская. Фото с открытых источников

Это уже восьмой подряд выигранный матч Даяны Ястремской на этом турнире, которая начала свой путь в отборочном раунде. Украинка стала первой теннисисткой, которая по квалификации пробилась в полуфинал Australian Open, повторив достижения Кристин Дори с 1978 года. Это лишь в пятый раз в истории, когда игрок по квалификации доходит до полуфинала "мейджора".


5 рекордов Даяны Ястремской в этом матче

  • Самая молодая украинская теннисистка, сыграющая в полуфинале турнира Grand Slam.

  • Вторая украинская теннисистка, которой удалось дойти до полуфинала на "мейджоре", после Элины Светолиной.

  • Первая украинская теннисистка в полуфинале одиночного разряда на Australian Open.

  • Первая теннисистка в 21 веке на Australian Open, сумевшая дойти до полуфинала, стартовав на турнире по квалификации.

  • Стала всего пятой "квалифаеркой", сыграющей в полуфинале турнира Grand Slam.

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Источник: https://btu.org.ua/ua/golovne/47910-persha-ukrayinka-u-pivfinali-australian-open-ta-she-chotiri-dosyagnennya-dayani-yastremskoyi-na-turnirah-grand-slam.html
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